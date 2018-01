PSG-stjernen Lucas Moura aktuell for Premier League-klubber

Lucas Moura (25), vrakgods i PSG, kan bli et januarkupp for toppklubber i Premier League.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den lynhurtige brasilianeren har de siste årene vært fremtredende i angrepet til den franske hovedstadsklubben. Men etter at PSG denne sommeren punget ut for Neymar og Kylian Mbappé, har Lucas Moura mistet plassen sin.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Vingen har ikke startet en eneste kamp for Paris denne sesongen. Tidligere har trener Unai Emery sagt at han ønsker å kvitte seg med spilleren i januar, og denne uken innrømmet Moura selv at hans tid i klubben nærmer seg slutten.

– Jeg hørte hva treneren sa nylig. Det virker som dette er slutten på historien for meg, dessverre. Det virker vanskelig å bli værende, sa han.

United, Tottenham og Arsenal

Manchester United er klubben som har blitt koblet sterkest til 25-åringen, som innrømmer at han har en preferanse for engelsk fotball. Men ettersom United er i ferd med å signere Alexis Sánchez fra Arsenal, er det ikke nødvendigvis den mest sannsynlige destinasjonen lenger.

To andre toppklubber fra Premier League skal være ute etter å sikre seg Lucas Moura før måneden er over: Tottenham ønsker ifølge L'Équipe å hente ham på lån, mens Arsenal skal være interessert i en overgang, melder TF1.

Italienske Napoli samt kinesiske klubber nevnes også i forbindelse med kantspilleren.

France Football hevder at prisen for Lucas Moura vil ligge et sted mellom 30 og 40 millioner euro. Ettersom PSG trenger inntekter for spillersalg for å holde seg innenfor Financial Fair Play-regelverket, vil de prioritere å kvitte seg med spilleren på permanent basis fremfor et utlån.

VGs tips: Uavgjort

Søndag kveld spiller PSG en av sesongens tøffeste kamper i ligaen når de besøker andreplass Lyon. Sist lagene møttes, i Paris denne høsten, var Lyon det klart beste laget, men de tapte likevel 2-0 på grunn av to uheldige selvmål.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Lyon er i bra slag med fem seirer på de seks siste seriekampene (5-0-1). Det samme er PSG, som knuste stakkars Dijon hele 8-0 i midtuken, takket være en Neymar i festform. Men lagets største stjerne er, på grunn av en skade, ikke med til dette toppoppgjøret. PSG har avgitt poeng mot antatt svakere motstand tidligere (Strasbourg, Montpellier, Marseille), og vi tror det kan skje her.

Vi anbefaler et uavgjort-spill til 4,50 i odds. Kampen vises på Viasport 3. Spillestopp er klokken 20.55.