PSG-sensasjonen får kritikk: – Han er for egoistisk

For første gang i sin korte og eventyrlige karriere utsettes fransk fotballs vidunderbarn Kylian Mbappé (18) for kritikk for sine prestasjoner og holdninger.

PSGs berømte stortalent, som kom fra Monaco i en svært spesiell overgang denne sommeren, har så langt ikke opplevd mye motgang.

På ett år har han fått gjennombruddet i fransk Ligue 1, tatt Champions League med storm, blitt fransk landslagsspiller, tidenes nest dyreste fotballspiller og kåret til Golden Boy i Europa foran landsmann Ousmane Dembélé (Barcelona) og Manchester Uniteds Marcus Rashford.

Det var nesten på tide at ikke alt gikk på skinner. Etter tre målløse kamper, svake prestasjoner og noen sleivete kommentarer i pressen har Mbappé hisset på seg enkelte stemmer i Frankrike.

– Han må vise bedre holdninger. Han er for egoistisk. Det kan skje alle, men han trenger en liten vekker. Hvis han fortsetter sånn på banen, kan han komme til å skape problemer i spillergruppen, sier den tidligere PSG-forsvareren og -sportsdirektøren Alain Roche til Le Parisien.

Refses for uttalelser

Det var storkampen mot erkerival Marseille for to uker siden som først fikk det til å storme rundt Mbappé. Først leverte han en svak prestasjon som ble belønnet med 2/10 på spillerbørsen til avisen L'Équipe, som skrev at unggutten «bommet på alt».

Deretter uttalte han at kampen «var viktigere for Marseille enn for PSG», noe som provoserte både egne fans og motstanderne, ettersom det dreier seg om fransk fotballs desidert største hatoppgjør.

18-åringen tok også et hardt oppgjør med franske dommere, som han mener ikke står i stil med standardene som kreves i en liga med stadig flere stjernespillere.

– Mbappé er en gutt som har alt å bevise og som bare har spilt én sesong på toppnivå. Da er det feil å snakke om dommere. Jeg synes det er uheldig. Han liker å uttrykke seg og er en yndling i pressen, men han tar opp feil kamp. Mbappé bommer fullstendig når han klager på dømmingen, særlig når han spiller så dårlig som han gjør akkurat nå, sier den tidligere franske landslagsspissen Christophe Dugarry.

Mbappé: – Normalt

Anonyme prestasjoner i de påfølgende kampene mot Nice og Anderlecht har gjort Mbappé-kritikken til et tema som både landslagstrener Didier Deschamps, PSG-kaptein Thiago Silva og Mbappé selv har sett seg nødt til å kommentere.

– Han er ung. Jeg har snakket med ham. Dette er nytt for ham. Når du spiller en dårlig kamp, får du kritikk. Det er viktig å takle slike situasjoner, sier Deschamps ifølge Le 10 Sport.

– Jeg synes det er unødvendig mye press på Mbappé. Vi må ikke glemme at han bare er 18 år, sier Silva ifølge ESPN.

– Jeg synes det er normalt å bli kritisert når man spiller på et så stort lag hvor det forventes at man er på topp hele tiden. Men vi er ikke maskiner, vi er mennesker. Jeg har ingen grunn til å klage, sier Mbappé.

Det er ingenting å si på formen til PSG som lag. Hovedstadsklubben har fortsatt ikke tapt i noen turneringer denne sesongen (14-2-0). Den totale målforskjellen til Neymar & Co bidrar neppe til at beilerne blir mindre provoserte av de pengesterke pariserne: 51 scorede mål, åtte innslupne.

