PSG og Brasil i betent konflikt rundt Neymar-skade

Det brasilianske landslaget ønsker at Neymar skal opereres for å sikre VM-formen. PSG vil ha ham tilbake på banen så fort som mulig.

Søndag kveld skadet den brasilianske stjernen seg under storkampen mot Marseille. Han ble fraktet av banen på båre, og de fleste tok for gitt at han mister sesongens viktigste PSG-kamp, hjemme mot Real Madrid neste uke.

Mandag kveld kommuniserte PSG ut at Neymar har pådratt seg en forstuing av høyre ankel samt en brist på yttersiden av foten.

Deretter fulgte påstandene og kontrabeskjedene:

• Brasilianske Globoesporte og spanske AS hevdet at kilder rundt Neymar opplyste om at spilleren skal opereres i foten for å forsikre seg om at han blir frisk til VM, og at han dermed vil være ute av spill helt til mai.

• PSG-trener Unai Emery avfeide dette: – Det er ikke sant at Neymar skal opereres. Jeg møtte legen i dag, og han fortalte meg hvordanting går, hvordan skaden er og hva som skal gjøres. Vi får se hvordan det utvikler seg før vi tar en avgjørelse i samråd med spilleren. Jeg tror det finnes en liten mulighet for at han kan spille mot Real Madrid.

• Så meldte Neymars far seg på: – PSG vet at de ikke kan regne med Neymar de neste seks til åtte ukene, sa han ifølge Marca, og la til at den brasilianske landslagslegen nå skal komme og vurdere situasjonen før det tas en endelig avgjørelse.

– Et politisk problem

Neymar spiller for to lag med vidt forskjellige prioriteter:

• Brasil vil ikke risikere at Neymar spiller mens han er skadet, ettersom de frykter at han forverrer skaden og ikke blir helt frisk igjen før sommerens VM-sluttspill i Russland, som sparkes i gang den 14. juni.

• PSG betalte 222 millioner euro for å hente Neymar fra Barcelona i sommer, nettopp fordi han skulle utgjøre forskjellen i sluttspillskampene i Champions League på våren. Disse mister han hvis han må opereres.

«Det er en voksende oppfatning hos superstjernens omgangskrets av at han bør gjennomgå en operasjon. Dette kan skape et politisk problem, ettersom en operasjon vil føre til at 26-åringen er ute i minst to måneder, og dermed mister de europeiske kampene han ble hentet for», skriver Independent-kommentator Miguel Delaney.

«Neymar vil, på sin side, ikke spille med smertestillende injeksjoner, ettersom det nærmest garantert vil føre til at han ikke er i toppform til VM. Det er også fare for at bristen i foten hans kan utvikle seg til et brudd, som kan koste ham både de kommende Champions League-kampene og VM i Russland», skriver han – og avslutter:

«Brasilianerne føler derfor at det er best at han opereres, slik at han får minst en måned til å forberede VM på best mulig måte».

