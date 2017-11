Premier League-sensasjonen som sviktet: 632 dager uten mål

Han bøttet inn mål i Premier League, var på vei til Tottenham og ble sammenlignet med Harry Kane. Hva har skjedd med Saido Berahino (24)?

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

I september 2015 var Berahino brennhet på overgangsmarkedet etter et drømmegjennombrudd i Premier League. Han hadde banket inn 20 mål (alle turneringer) for West Bromwich, blitt kalt opp til den engelske landslagstroppen og var sterkt ønsket av Tottenham.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



London-klubben skal ha lagt inn et bud på 350 millioner kroner på overgangsvinduets siste dag den sommeren, men West Bromwich avslo det, noe som gjorde Berahino forbannet på styreformann Jeremy Peace.

– Trist at jeg ikke kan fortelle akkurat hvordan klubben har behandlet meg, men jeg kan offisielt si at jeg aldri kommer til å spille, skrev suksess-spissen på Twitter.

Juventus-stjerne: Kobles til Manchester United etter Pogba-hint

Han ble senere overtalt til å spille likevel, og manager Tony Pulis sammenlignet i februar 2016 Berahino med engelske stjernespisser som Harry Kane og Jamie Vardy. I samme måned, den 27. februar 2016, scoret han seiersmålet i en 3-2-seier over Crystal Palace.

Siden har det vært stille.

Se missen hele England ler av – saken fortsetter under klippet!

«Sjokkerende statistikk»



Når Stoke City, som kjøpte Berahino for 130 millioner kroner i januar 2017, gjester Brighton mandag kveld, er det 632 dager – snart to år – siden sist Berahino scoret et mål.

Spissen har spilt fotball i 2156 minutter uten å tegne seg på scoringslisten. Det er, som The Guardian påpeker, akkurat like lenge som det tar å pløye seg gjennom «Beverly Hills Cop, alle de fire Indiana Jones-filmene, Gudfaren, Toy Story, Man With No Name og den originale Star Wars-trilogien».

«Det er en sjokkerende statistikk og må være kilde til stor bekymring blant hans arbeidsgivere», skriver avisen.

Zlatan avslører: Nye detaljer om skaden

Mens det engelske landslaget, som han tidligere var en del av, forberedte seg til landskamp mot Tyskland for en drøy uke siden, spilte Berahino en Checkatrade Trophy-kamp for Stokes U23-lag mot Bury. Der scoret han heller ikke.

– Han må bare være tålmodig. Han jobber hardt. Han gjør de riktige tingene på trening. Han må bare ta sjansene sine når han får dem, sier Stoke-manager Mark Hughes ifølge Sky Sports.

– Han har vært gjennom en vanskelig periode i karrieren. Han er på et godt sted, omringet av folk som vil ham vel, og som gjør alt for å hjelpe ham. Formen hans er ikke dårlig, han mangler bare mål. Det er problemet. Andre spillere preger kampene og scorer mål, noe han ikke har klart å gjøre ennå. Han står litt bak i køen, erkjenner manageren.

Her scorer nivå 7-spilleren et av årets vakreste:

VGs tips: Brighton-seier

Det er alt annet enn sikkert at Berahino får muligheten til å ende måltørken mot Brighton mandag. Han har nemlig ikke startet for Stoke siden september. Og ettersom laget har hatt en liten opptur i det siste, med fire poeng på de to siste kampene, er det lite trolig at Hughes kommer til å endre på angrepsrekken.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Men vi synes Brighton ser sterkere ut inn mot mandagens oppgjør. Det nyopprykkede laget har imponert i det siste med fire kamper på rad uten tap (2-2-0). Mot et Stoke-lag som bare har vunnet to av sine ti siste kamper, tror vi det ligger til rette for hjemmeseier.

Vi anbefaler dermed et spill på Brighton-seier til 2,30 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.