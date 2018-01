Premier League-floppens revansj: – Det var for tidlig for meg

Newcastle-fansen vil ikke tro det de leser, men Florian Thauvin (24) er blant fransk fotballs heteste og kan være på vei til VM i Russland.

Det er bare tre spillere i de fem største europeiske ligaene som har levert minst åtte mål og åtte assists denne sesongen. Lionel Messi og Neymar er to av dem.

Den tredje er Florian Thauvin. Med ni mål og ni målgivende pasninger for Marseille har vingen vært en av de beste franske spillerne denne sesongen – uansett liga. Prestasjonene førte ham inn i landslagstroppen før nyttår, og gjør ham til en het kandidat til en VM-plass til sommeren.

– Jeg elsker hvordan han spiller. Jeg liker teknikken hans. Han har enorme kvaliteter, uttalte en beundrende Edinson Cavani om Thauvin tidligere denne sesongen.

Ordene kommer nok som en overraskelse for de som kun kjenner Thauvin fra hans halvår i Newcastle på høsten i 2015. Klubben betalte 15 millioner pund for å sikre seg Marseille-spilleren, som signerte en femårskontrakt. Fasiten etter et halvt år var syltynn: Tre kamper fra start, ti innhopp, ikke et eneste målpoeng. En totalfiasko.

Verdt 63 mill. euro

Dermed reiste Thauvin tilbake til Marseille på et lån som senere ble til kjøp. Forrige sesong leverte han råsterke 15 mål og åtte assists, og denne sesongen er han på god vei til å overgå dette.

– Ligaen er totalt annerledes. Det er mye mer fysisk, mye tøffere. Man må være klar, og man bør trene mye styrke før man drar til Premier League, sier Thauvin til UEFA om det mislykkede Premier League-oppholdet.

– Det var for tidlig for meg. Overgangen gikk for fort. Vanligvis tar man seg god tid, tenker seg om, men for meg gikk det for fort. Når du er 22 år og reiser til et nytt land, oppdager en ny kultur, et nytt språk, en ny liga, annerledes mat... Det er komplisert, men det er sånne ting som får deg til å vokse, sier han.

Og vokst har han gjort; ifølge L'Équipe er han nå sterkt ønsket av både Bayern München og Atlético Madrid. En nylig undersøkelse hevder at verdien hans på overgangsmarkedet har passert 63 millioner euro.

Det er glade dager i Marseille: Klubben står med fire strake seirer og har inntatt tredjeplassen i Ligue 1. I tillegg har de, i motsetning til tidligere i sesongen, begynt å levere underholdende og overbevisende fotball både hjemme og borte.

Fredag kveld møter de Caen, et lag de har slått fire ganger på rad, inkludert 5-0 hjemme og 5-1 borte på de to siste møtene. Caen er i svak ligaform (1-1-4), og midtukeseieren over kriserammede Bordeaux er ikke nok til å overbevise oss om at de kan ta poeng her.

