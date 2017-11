Pogba hylles av Mourinho: – Stor innflytelse

Etter to måneder ute med skade var Paul Pogba (24) denne helgen tilbake for Manchester United. Det forvandler lagets prestasjoner, mener José Mourinho (54).

– Han var topp, virkelig topp. Han så ut som han aldri hadde vært ute med skade. Han gjorde comeback med en stor, virkelig stor prestasjon, sier Manchester United-manageren ifølge The Guardian.

Det var Zlatan Ibrahimovic, med sitt smått mirakuløse comeback etter kneskade, som stjal overskriftene etter lørdagens 4-1-seier over Newcastle. Men det var Pogba, som hadde vært ute med skade i over to måneder, som gjorde seg mest bemerket på banen.

Franskmannen leverte først en utsøkt assist til landsmann Anthony Martial, før han selv dyttet inn en scoring i andre omgang. Mourinho innrømmer at midtbanespilleren er helt avgjørende for laget.

– Han har så stor innflytelse på spillet. Vi vet alle at enkelte spillere påvirker nivået til laget, og med Pogba har vi mye mer kreativitet, vi skaper mye mer. Han gir oss en ny måte å spille oss ut på. Jeg er så glad, sier Mourinho.

– Ville vært redd

Tallene taler i Pogbas favør: I de seks kampene 24-åringen har startet denne sesongen, har Manchester United scoret 2,9 mål i snitt per kamp. I de 12 kampene han ikke har startet, har snittet falt til 2 mål per kamp.

Manchester United-stopper Chris Smalling erkjenner at lagets angrep blir fryktinngytende nå som spillere som Pogba og Zlatan er tilbake.

– Jeg ville vært redd hvis jeg skulle spilt mot dem, og jeg tror det sender frykt inn i de fleste lag. Det at vi nå har Pogba tilbake, en veldig offensiv midtbanespiller, og Zlatan, i tillegg til alle de andre navnene vi har, gir oss så mange muligheter, sier Smalling ifølge Mirror.

– Uansett hvilken kamp eller turnering det er snakk om, vil vi ha en angrepstreer eller -firer som skaper mye trøbbel for motstanderen, sier han.

Nå gjenstår det å se om Manchester United-fansen får se mer Paul Pogba-magi med det første. For på spørsmål om han kommer til å bruke spilleren fra start igjen i onsdagens bortekamp mot FC Basel, holder Mourinho kortene tett til brystet.

– Vi får se om det er best for ham å spille igjen eller å hvile. Han er en spiller vi må beskytte, sier portugiseren.

VGs tips: Uavgjort

Laget hans er praktisk talt gruppevinnere allerede: 4-0-0 og 10-1 i målforskjell er bunnsolide tall. Borte mot «Moi» Elyounoussi og hans Basel, som de enkelt slo 3-0 i den første kampen, ville de vanligvis vært storfavoritter, men det spørs om ikke utfallet påvirkes av hvem som har mest å spille for.

Basel, som har gjort god figur med seirer mot Benfica og CSKA Moskva, ligger på andreplass og kommer til å kjempe helt inn om avansementet. Med en kalkulerende Mourinho på trenerbenken, og ettersom United bare trenger uavgjort for å sikre seg førsteplassen matematisk, tror vi dette kan ende i poengdeling.

Vi anbefaler derfor et spill på uavgjort til 3,25 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.