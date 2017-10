Piqué: – Ikke noe gøy å få kastet fornærmelser etter seg

Til tross for mange Spania-fans mishagsytringer har Barcelona-midtstopperen Gerard Piqué (30) bestemt seg for å fortsette på landslaget.

Før landslagssamlingen til kveldens VM-kvalifiseringskamp mellom Spania og Albania, åpnet den mangeårige landslagsstjernen på følelsesladet vis seg for å trekke seg fra videre landslagsspill for Spania. Nå har Piqué med backing fra Spanias landslagssjef Julen Lopetegui bestemt seg for å ikke kaste inn håndkleet likevel.

– Ingen liker det når folk er imot deg. Det er ikke noe gøy å få kastet fornærmelser etter seg. Men jeg tar det som utfordring. Jeg ønsker å bidra på landslaget på alle måter jeg kan, spesielt på banen. Jeg kom med i landslagssammenheng for første gang for 15 år siden, og dette er som en familie for meg. Det er én av grunnene mine for å være med, forteller Piqué til Goal.

– Jeg er stolt over å være på landslaget. Ingen behøver å være i tvil om hvor mine forpliktelser ligger, sier stopperen med 91 A-landskamper.

«Verste dagen»



Det var under en tårefylt seanse søndag han meldte inn «oppsigelsen» sin, samme dag som Barcelona spilte hjemme mot Las Palmas for tomme tribuner, og spanske politifolk dengte løs på demonstranter og velgere på Katalonias uavhengighets-avstemning.

– Den dagen var min verste opplevelse som profesjonell fotballspiller. Men jeg er stolt av Catalonia og folket her. Uansett hvor mye de ble provosert, uansett hvilke feller som ble satt for dem, demonstrerte de fredelig og sang høyt og tydelig, melder Piqué ifølge NTB.

Katalanerens politiske oppfatninger om regionens løsrivelse fra Spania har gjort til at han over tid har blitt buet på når landslaget spiller hjemmekamper andre steder enn i Catalonia. Med sine uttalelser er Piqué blitt et symbol for begge sider i striden om katalansk uavhengighet. I Barcelona feires han som en helt, mens i, for eksempel, Madrid blir han møtt med ukvemsord.

Tirsdag måtte landslagstreningen stoppes etter hetsing av fremmøtte på landslagets treningsanlegg Las Rozas i Madrid.

– Man må se an alle muligheter, men etter å ha tenkt over det mener jeg det beste er å fortsette på landslaget. Man gir seg bare ikke for folk som buer på deg. Jeg ønsker ikke å avrunde med en dårlig følelse. Og jeg har også full støtte av mine lagkamerater på landslaget, fortsetter han – før kveldens kamp i Alicante.



Med to kamper igjen topper Spania VM-kvalgruppe G tre poeng foran Italia. Spanjolene står med en 7-1-0-flyt på sine åtte kamper, og slik vil en eventuell seier sørge for at spanjolene tar et langt steg mot VM-sluttspill.

Her er hverken Daniel Carvajal (f), David Villa (a) eller Álvaro Morata (a) med.

Albania, som ledes av den tidligere italienske forsvareren Christian Panucci, er på tredjeplass i gruppen. Albanerne røk 0–2 i det omvendte oppgjøret og kun tynn teori kan sikre laget annenplassen i gruppen.

