Jürgen Klopp mener Liverpool-forsvaret får ufortjent mye kritikk. Det gjorde tyskeren irritert før søndagens Tottenham-møte.

– Vi vet at vi må forbedre oss defensivt, men vi har forbedret oss. Vi er mye smartere når vi forsvarer oss. Mot Manchester United og Maribor var hovedoppgaven vår å unngå kontringer imot, og det klarte vi, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse fredag.

– Etter to år i Liverpool, er jeg sikker på at kritikken aldri vil ta slutt, la en oppgitt Klopp til.

Det er kun spilt åtte kamper så langt denne sesongen, men Liverpool har allerede sluppet inn 12 baklengsmål. Det gir et snitt på 1,5 baklengsmål per kamp, langt høyere enn snittet de to foregående Klopp-sesongene på Merseyside (1,11 og 1,32).

Etter å ha blitt sendt ut av ligacupen mot Leicester, uttalte Klopp imidlertid at han «blir dårlig av måten vi forsvarer oss på».

I midtuken scoret Liverpool syv ganger i Champions League-oppgjøret borte mot slovenske Maribor:

Søndag møter de serietreer Tottenham, som for første gang vant en Premier League-kamp på Wembley da de slo Bournemouth 1-0 forrige helg.

Men internt mellom Klopp og Tottenham-sjef Mauricio Pochettino, så har tyskeren overtaket.

Fem ganger har de to møttes etter at Klopp tok over Liverpool. Tyskeren har vunnet to av kampene, mens tre har endt uavgjort.

Svingningene i Liverpools prestsajoner er stadig oftere et tema. Denne sesongen har de variert mellom et fantastisk toppnivå, som da de slo Arsenal 4-0, og et grufullt bunnivå, som i 0-5-tapet mot Manchester City.

– Hvilken utgave av Liverpool får vi se mot Tottenham? Den fantastiske eller den latterlige? spør ESPN-skribent Mark Ogden i en spalte før søndagens storkamp.

Tottenham har kun tapt én kamp så langt, og er fem poeng bak serieleder Manchester City og fire poeng foran serieåtter Liverpool. Onsdag spilte de 1-1 borte mot Real Madrid.

– Dette var en mulighet for å vise at vi kan konkurrere på dette nivået. Vi er fortsatt i utvikling. I fjor tok vi syv poeng på seks gruppespillskamper, i år har vi syv poeng etter tre kamper, sa Pochettino etter Real Madrid-kampen ifølge Sky Sports.

Tottenham har 5-2-1 så langt, men svake 1-2-1 hjemme på Wembley. Liverpool har samtidig 1-2-1 på bortebane, med poengtap mot Watford (3-3), Manchester City (0-5) og Newcastle (1-1).

Tottenham må sannsynligvis klare seg uten Mousa Dembélé (mb), Erik Lamela (a) og Victor Wanyama (mb), som alle er skadet. Dembélé nærmest å bli kla.

Ben Davies (f) har vært syk, og det er fortsatt usikkert om han blir klar.

Ingen nyheter i Liverpool. Sadio Mané (a), Adam Lallana (mb) og Nathaniel Clyne (f) er fortsatt ute med skader.

Tottenham har holdt nullen i fire av sine fem siste i ligaen, men vi tror smultringen ryker mot Liverpool. Vår anbefaling blir at begge lag scorer til 1,50 i odds. I et rent HUB-spill, kan uavgjort til 3,25 være interessant.