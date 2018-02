Neymar og PSG får tyn etter bursdagsfest: – Respektløst

Neymar (26) feiret bursdagen sin på spektakulært vis søndag kveld. Det faller ikke i smak hos alle.

Den brasilianske superstjernen inviterte lagkamerater, støtteapparat, venner, familie og en rekke berømte personligheter til en storslått bursdagsfeiring i anledning hans 26-årsdag søndag kveld. Det skal ha vært mellom 300 og 350 gjester på festen, der en rekke videoklipp fra sosiale medier viste PSG-spillere i full feiring.

Dette har skapt sterke reaksjoner blant Sochaux-spillerne, som møter PSG til cupkamp tirsdag kveld – bare 48 timer etter Neymar-festen.

– Beklager ordbruken, men de «driter» på oss! Jeg liker det ikke, sier Sochaux-kaptein Florian Tardieu ifølge L'Équipe.

Neymar herjet: Men ble buet på av egne fans!

– De har en fest hvor enkelte av spillerne virket å være i svært godt humør, rett før en åttedelsfinale i cupen. Det er respektløst. Men det er deres problem, de får velge hvordan de forbereder seg, sier Tardieu.

FEIRET MED SJEFEN: Her poserer Neymar sammen med PSG-president Nasser Al Khelaifi under søndagens bursdagsfest. Foto: , AFP

– Stoler på spillerne

Bursdagsbarnet Neymar trenger, i motsetning til lagkameratene, ikke å forberede seg til tirsdagens kamp. Lagets store stjerne har nemlig fått fri. Den offisielle forklaringen er at han må hviles i forkant av det viktige Champions League-oppgjøret mot Real Madrid neste uke …

Fransk dommerskandale: Løpt ned av spiller – svarte med spark og utvisning

PSG-trener Unai Emery, som var til stede på Neymars fest, forsvarte feiringen slik på mandagens pressekonferanse:

– For 15 eller 20 år siden ville en slik bursdagsfeiring vært mer privat. Men jeg er fornøyd, for det var viktig at hele laget var sammen, støtteapparatet, ledelsen, presidenten.

– Når vi spiller tre kamper hver uke, får vi ikke mye tid til å koble av med andre ting. Søndag var en fin anledning til å gjøre det. Jeg stoler på spillerne, de viste at de er profesjonelle, sier PSG-treneren.

STIVPYNTET: PSG-keeper Kevin Trapp (t.v.) sammen med kjæresten, den brasilianske modellen Izabel Goulart, på vei inn til Neymars bursdagsfest. Foto: Thomas Samson , AFP

VGs tips: Lett for PSG

Til tross for at PSG-spillerne ikke har ladet opp til kampen på klassisk vis, bør de være i stand til å vinne enkelt mot Sochaux tirsdag kveld. Motstanderen spiller i Ligue 2, og selv om de er i form (4-1-0 på de fem siste kampene), er PSG på en helt annen planet.

PSG har scoret 23 mål på de seks siste kampene (!) og har vunnet komfortabelt (4-2 og 6-1) i de to foregående cuprunder – i begge tilfeller mot Ligue 1-motstandere som skal være betydelig bedre enn Sochaux. Selv om Neymar mangler, kommer PSG trolig til å stille med et slagkraftig lag inkludert Kylian Mbappé, Edinson Cavani og Ángel Di María.

Vi anbefaler et spill på borteseier til PSG med 2-0 i handikap til 1,75 i odds. Spillestopp er klokken 21.00.