Mourinho tordner etter kritikk: - Den verste manageren i Premier Leagues historie

José Mourinho holder ikke tilbake etter at Frank de Boer kritiserte den portugisiske manageren.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det var lørdag kveld at Frank de Boer uttalte at det «var synd» at Marcus Rashford spilte for José Mourinho.

– Hvis han har en eller to kamper under pari, blir han satt på sidelinjen. Han er en ung spiller som trenger kamper, og han er så talentfull. Man har lyst til å se ham hver uke, sa de Boer ifølge Daily Mail.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Selv svarte Rashford med å score begge målene da Liverpool ble beseiret 2-1, og mandag var det José Mourinho sin tur til å ta ordet. Han fyrte av en kraftsalve i retning den nederlandske manageren, som bare fikk ti uker som Crystal Palace-manager før han ble sparket denne sesongen.

– Jeg leste noe, noen sitater fra den verste manageren i Premier Leagues historie. Frank de Boer sa at det ikke var bra for Rashford å ha meg som manager, tordner Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Fikk du med deg? Carragher suspendert etter spytteepisode

– Hvis han (Rashford) ble trent av Frank, ville han blitt lært opp i hvordan man taper, for han (de Boer) tapte hver kamp. Jeg prøver å gi det beste til de unge, opplæring og utdanning. Med Marcus må jeg være ærlig å gi æren til de på akademiet og også til (Louis) van Gaal for den første sesongen på A-laget, fortsetter Mourinho, som er veldig fornøyd med utviklingen til sin talentfulle angriper.

– Jeg er veldig fornøyd med alt. Starter han alle kamper? Nei. Selvsagt ikke. Men han er en spiller vi stoler på. Han hadde også en god kamp mot Liverpool, og ikke bare med tanke på målene. Jeg er veldig fornøyd med Marcus, sier Mourinho.

Les også: Slik forklarer eksperten Pogba-nedturen

VGs tips: Begge lag scorer og Roma-seier

David De Gea reddet Manchester United fra å slippe inn mål borte mot Sevilla i den første kampen, og med 0-0 å gå på er alt ganske så åpent. Men noen må score for å ta seg videre, det er helt sikkert.

Og dersom Sevilla scorer, så må Manchester United vinne. Derfor vil Mourinho trolig ikke legge seg bakpå mot spanjolene, men heller jakte både ett og to mål - samtidig som balansen bakover er viktig.

Les også: Nordens drømmelag - uten Zlatan

På den andre siden vet spanjolene at ett mål kan være nok. De skjønte knapt hvordan de gikk målløse av hjemmeoppgjøret, som for øvrig var første gang laget ikke scoret i en kamp i denne utgaven av Champions League.

Alt tatt i betraktning tror vi på at begge lag scorer, og oddsen 1.93 er veldig spillbar. Dette er imidlertid ikke mulig å spille alene, så vi kombinerer den med Roma-seier mot Sjakhtar. 1,63 i odds på det gir 3,15 på dobbelen.

Manchester United mot Sevilla vises på Viasat 4 mens Romas oppgjør mot Sjakthar går på Viasport 1. Spillstopp er 20.40.

PS! Michael Carrick bekreftet mandag at han legger opp etter sesongen. Han blir en del av trenerteamet til United i forkant av neste sesong.