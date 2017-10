Mourinho slår tilbake mot Lukaku-kritikk: – Handler ikke bare om mål

En måneds måltørke for Romelu Lukaku (24) har ført til reaksjoner fra fansen. Men stjernen får støtte av sjefen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Fansen er fansen og jeg har også sagt at de betaler for billettene sine og står fritt til å uttrykke seg akkurat som de vil. Men min jobb er å beskytte spillerne mine når jeg føler at de fortjener det, sier Manchester United-manager José Mourinho ifølge Daily Mail.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Lukaku har scoret 10 mål på 13 kamper for sin nye klubb, fordelt over Premier League og Champions League, men den siste tiden har målformen vært savnet. Den belgiske kolossen har ikke scoret for Manchester United siden den 30. september mot Crystal Palace.

Mourinho stilnet kritikerne: – Ro dere ned, slapp litt av

Siden har det gått en drøy måned og fem målløse kamper for Lukaku. Han har spilt samtlige 90 minutter mot Liverpool, Benfica, Huddersfield og Tottenham uten å score, i tillegg til et innhopp på 23 minutter mot Swansea i ligacupen.

Sjekk dette nådeløse Mourinho-intervjuet:

– Spiller ekstremt bra

Det førte til at fansen på Old Trafford begynte å bue på stjernespissen under lørdagens kamp mot Tottenham, blant annet fordi Mourinho valgte å bytte ut Marcus Rashford i stedet for å ta ut Lukaku.. Det er reaksjoner Mourinho hevder han ikke forstår.

– Jeg synes Lukaku er en av spillerne som burde være urørlige når det kommer til folks respekt. Det er ikke ett mål eller ett skudd i stolpen eller en redning fra keeperen som kan gjøre at Lukakus bidrag er noe annet enn på toppnivå. Han spiller ekstremt bra for oss, sier Mourinho.

Les også: Mourinho rystet av spillerintervju

– Lukaku fortjener alltid at jeg forsvarer ham, for det han gjør for laget, er fantastisk. Det handler ikke bare om mål når du er spiss. Så for meg er han urørlig på mitt lag, og jeg mener han burde være urørlig for fansen også, sier den portugisiske manageren.

Uttalelsene tyder på at Lukaku fortsatt er i startoppstillingen når Manchester United tar imot Benfica i Champions League-gruppespillet tirsdag kveld. Mourinho har ingen nye skadeproblemer, men mangler fortsatt Marouane Fellaini og Paul Pogba.

Pål André Helland fikk telefon fra «Skybert»:

VGs tips: Klar hjemmeseier

United har vært perfekte på hjemmebane denne sesongen: 7-0-0 og 22-1 i målforskjellen er fasiten på Old Trafford så langt.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Det var egentlig forventet at Benfica skulle være deres tøffeste motstander i denne gruppen, men portugiserne har levert langt under pari: 0-0-3 og 1-8 i målforskjell så langt i gruppespillet betyr at avansement allerede er en fjern drøm for gjestene.

United tok en rutinemessig 1-0-seier i det første oppgjøret mot Benfica, men pleier å være mer offensive på hjemmebane. Luisão (f) er suspendert etter sin utvisning i forrige kamp, noe som forsterker gjestenes defensive utfordringer.

Vi tror derfor at Manchester United vinner med minst to mål hjemme mot Benfica. Det er dagens anbefalte tips til 1,85 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.45.