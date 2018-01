Mourinho med fruktig Sánchez-stikk mot Guardiola

José Mourinho godter seg over å ha rappet Alexis Sánchez foran nesen på Pep Guardiola.

Den chilenske stjerneangriperen så ut til å ha halvannen fot i Manchester City. Så kom Manchester United på banen. Og mandag denne uken var en spektakulær byttehandel i boks: Henrikh Mkhitaryan gikk til Arsenal, mens Sánchez gikk motsatt vei.

City-manager Guardiola har antydet at det var økonomiske grunner til at de ikke klarte å kapre den tidligere Arsenal-spilleren.

– Vanligvis pleier vi å være stabile med lønnen til spillerne, for jeg tror det er bra for laget og stabiliteten i klubben. Jeg legger aldri press på klubben når de mener det er for dryrt. Jeg aksepterer avgjørelsen og prøver å finne en annen løsning. Klubbens stabilitet er det viktigste, sier han ifølge Telegraph.

Dette får Manchester United i Alexis Sánchez:

Appelsin-metafor

Uttalelsene har provosert frem et syrlig svar fra Mourinho, Guardiolas evige nemesis. Manchester United-manageren mener byrivalen kommer med dårlige unnskyldninger.

På spørsmål om Guardiolas antydninger om at det var økonomi som fikk Sánchez til å velge det røde laget i byen, svarer Mourinho:

– Alexis-saken minner meg litt om en metafor. Når du ser et tre med fantastiske appelsiner på toppen av treet, men ikke klarer å komme deg dit, så sier du: «Åh, jeg tok de laveste appelsinene fordi jeg ikke liker de på toppen».

– Man liker de som er på toppen. De er så fine, så oransje, så runde, så fulle av juice. Men du klarer ikke å få tak i dem, så du sier: «Jeg vil ikke dit» eller «jeg liker de ikke, jeg foretrekker de andre». Det minner meg om den historien, sier den munnrappe portugiseren.

Ifølge britiske medier har Alexis Sánchez blitt Premier Leagues desidert best betalte spiller etter overgangen til Manchester United. Grunnlønnen hans skal være på 350.000 pund i uken, men kan øke til over 600.000 med bonuser og imagerettigheter.

– Jeg kan ikke si at det er dyrt, for det var det ikke. Jeg kan ikke si at det var billig, for hvis du legger sammen alle verdiene i kontrakten hans, så var det ikke det. Men jeg mener det er en fantastisk avtale for oss, sier Mourinho.

