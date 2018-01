Mkhitaryans Aubameyang-melding får Arsenal-fansen oppspilt

At Arsenal jakter Dortmund-stjerne Pierre-Emerick Aubameyang, er ingen hemmelighet. Også nysignerte Henrikh Mkhitaryan håper at det skjer.

– Yo, Pierre, you wanna come out here, kan man så vidt høre den nylig signerte Arsenal-spiller si til kamera mens musikken spilles ganske høyt over.

Eller på norsk: – Halla, Pierre, har du lyst til å komme hit?

Mkhitaryans melding kan selvsagt ha vært en referanse til hiphop-produsenten Pi'erre Bourne tag-linje (samplet fra en Jamie Foxx-sketsj og kjent fra blant annet Playboi Cartis hit «Magnolia»), men den har først og fremst satt ekstra fart på ryktene om en overgang for Dortmund-spissen.

Og fått Arsenal-fansen oppspilt på sosiale medier.

At manager Arsène Wenger jakter ham, er ingen hemmelighet. Tyske Bild skrev i helgen at Arsenal-direktør Ivan Gazidis var i Dortmund for å få i land en avtale, og Dormtund-direktør Hans-Jörg Watzke bekreftet også at Arsenal har forhørt seg om spilleren. Tirsdag uttalte også Wenger seg om Aubameyang, som har mistet de siste to Dortmund-kampene fordi han ifølge manager Peter Stoger «ikke har vært fokusert nok».

– Om vi er selvsikre eller ikke, vet jeg ikke. Men vi er ikke nær en avtale angående Aubameyang med Dortmund eller noen andre spillere, sa Wenger da.

Skulle Aubameyang ende opp i Arsenal, vil han på ny bli lagkompis med Henrikh Mkhitaryan. De to spilte sammen i Borussia Dortmund før Manchester United kjøpte armeneren som nå er Arsenal-spiller som følge av at Alexis Sánchez gikk motsatt vei.

Onsdag kveld må Mkhitaryan følge ligacupsemifinalen mot Chelsea fra tribunen (kan ikke spille ligacup), men TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener spilleren er god nok til å ta plass i startelleveren umiddelbart.

– Gitt det fysiske, at det er på plass nå, så tror jeg Mkhitaryan går rett inn på laget, sier han til VG.

– Han er en typisk Wenger-spiller, en kreativ «10-er» som han er glad i. Jeg tror det er en god match, og at han kommer til å passe godt inn, utdyper Alsaker.

– Hvem har gjort den beste dealen?

– Sánchez er den beste dealen, for han er José Mourinhos drømmesignering. Han kommer til å gå rett inn på laget og løfte dem.

– Hva med Arsenal? Gjorde de en god deal med tanke på at Sánchez bare hadde måneder igjen av kontrakten?

– Tja. For meg er det et sykdomstegn at Arsenal havnet i den posisjonen. Med tanke på at de havnet i situasjonen, har de ikke gjort det så verst. Men jeg er bekymret på Arsenals vegne. Mister de Mesut Özil også (også han på utgående kontrakt), har de mistet to spillere som nærmest definerer angrepet til Arsenal.

VGs tips: Uavgjort



Den første ligacupsemifinalen endte 0-0, og det var sesongens fjerde uavgjorte kamp mellom de to London-gigantene. Sist gang et innbyrdes møte fikk en vinner var i FA-cupfinalen i mai 2017.

Vi tror begge lag stiller med sine beste tilgjengelige lag fordi begge klubber er realistisk sett ute av kampen om ligagullet. Arsenal er i tillegg slått ut av årets FA-cup.

Vertenes Henrikh Mkhitaryan (mb) er «cupbundet» etter ligacupspill for Manchester United, og kan tidligst debutere på tirsdag mot Swansea. Men både Nacho Monreal (f) og Aaron Ramsey (mb) er ventelig kvitt sine respektive plager i tide.

Chelsea får tilbake Andreas Christensen (f), men Cesc Fábregas (mb) og Álvaro Morata (a) er skadet.

Begge lag kan vise vise til gunstig form, og kommer fra storseirer i Premier League sist lørdag. Arsenal banket Crystal Palace, mens Chelsea skaffet seg en flatterende bortetriumf over Brighton.

Her tror vi dagsform blir avgjørende, og foreslår et spill på uavgjort til 3,20 i odds. Begge lag scorer til 1,50 er også et mulig spill. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasat 4 viser kampen.