Midtjylland nekter å selge brennhete Sørloth: – Ikke i vår interesse

Han kom til dansk fotball så sent som i sommer. Men et videresalg av Alexander Sørloth (21) er allerede blitt et tema i danske medier.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er glade dager for den trønderske spissen. Han har banket inn 11 mål på 17 kamper for Midtjylland, som ligger på andreplass i Superligaen.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



I landslagspausen startet han begge kampene for Norge, og selv om han ikke scoret mål, preget han spaltene som følge av en utskjelt børskarakter. Like etter å ha kommet hjem til Danmark igjen, ble han belønnet med å bli kåret til månedens spiller i ligaen.

Les også: Sørloth lo av VG-børsen

Det er bare fire måneder siden han signerte for Midtjylland etter et mislykket opphold i nederlandske Groningen. Nå skriver Ekstra Bladet allerede at «hvis Alexander Sørloth skal fullføre den gode investeringen, skal han selges for et stort millionbeløp en gang i fremtiden».

Se alle involveringene hans mot Nord-Irland:

– Litt tidlig

Men for øyeblikket er det helt uaktuelt å selge spissprofilen.

– Han er bestemt ikke til salg. Det er ikke i vår interesse å selge ham nå, for det handler om et litt lengre perspektiv. Han skal fortsette hvor han er, og det kan fort se enda bedre ut om et år eller to, sier Midtjyllands sportssjef Svend Graversen ifølge Ekstra Bladet.

Lest denne? Nå er Sørloth på «norsktoppen» i Danmark

VG snakket med Sørloth om fremtiden under den nylig avsluttede landslagspausen med Norge. Nordmannen er opptatt av ikke å forhaste seg.

– Det er kanskje litt tidlig. Jeg har kun vært her siden juni. Hvis jeg skulle blitt solgt nå, synes jeg det ville vært litt tidlig. Jeg vil gjøre en god sesong her nå, så vil tiden vise hvor lenge jeg blir, men jeg trives veldig godt. Jeg kommer til å være veldig nøye med det neste steget jeg skal ta, sa Sørloth.

Slik forklarer VG-journalisten Sørloths utskjelte børskarakter:

VGs tips: FCM-seier

Gullkandidat FC Midtjylland har virkelig fått opp dampen i Superligaen, hvor de står med fem seirer på de syv siste kampene. Fredagens bortekamp mot Sønderjyske bør ikke være noe problem for Sørloth og hans lagkamerater.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Sønderjyske har bare vunnet to ganger på sine elleve første ligakamper. Fire poeng på de syv siste kampene viser at laget virkelig ikke er i form. De mangler den suspenderte forsvarsspilleren Luijckx samt tre spillere som er ute med skade.

Vi tror Midtjylland, som må klare seg uten den hjernerystede stjernen Van der Vaart (mb), gjørt kort prosess: Borteseier til 1,60 i odds er vårt anbefalte spill. Spillestopp er klokken 18.55.