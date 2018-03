Mener Alexis Sánchez er skyld i Pogba-nedturen: - I ferd med å bli et problem

Milliardmannen Paul Pogba (24) har gått fra en selvskreven plass på José Mourinhos Manchester United til å måtte tåle å bli benket.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst mener årsaken til Pogbas formdupp er klar. Han peker på ankomsten av Alexis Sánchez.

– Pogbas formkurve har falt i bakken siden Manchester United begynte å spille med ham og Alexis Sánchez samtidig. Hverken Pogba eller Sánchez har levd opp til forventningene i den samme startelleveren enn så lenge, skriver han for den Manchester-baserte lokalavisen.

Luckhurst påpeker imidlertid at det ikke ser ut som om det er noen utadvente friksjoner mellom de to, og bemerker at Pogba var den første til å gratulere Sánchez da chileneren scoret i hjemmedebuten mot Huddersfield. Men likevel:

– Følelsen på Carrington (Uniteds treningsfelt) er at Pogbas rådgivere har fått ham til å miste fokus siden Sánchez kom til klubben.

TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller mener Pogba har mye å bevise mot Liverpool.

– 19 kamper har Paul Pogba spilt siden forrige gang han scoret. Noen målgivende pasning har det ikke blitt siden midten av januar. Og når i tillegg grovjobben uteblir, er han i ferd med å bli et problem, skriver han på sin blogg, og legger til:

– Glem alt som har vært. Dette er hans viktigste kamp hittil for Manchester United.

VGs tips: Under 2,5 mål

Lørdag er det duket for storkamp i Premier League når serietoer Manchester United tar imot serietreer Liverpool (to poeng skiller de to). Forrige runde var det bare så vidt United klarte å hanke inn tre poeng mot nedrykkstruede Crystal Palace, og selv om laget tok skalpen på Chelsea runden tidligere, har ikke mannskapet til José Mourinho virket helt i slag i det siste.

Liverpool er på sin side i forrykende form, og anført av angrepstrioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané tror vi José Mourinho kommer til å være minst like opptatt av å stenge igjen buret som å score selv. Mot Liverpool har han klart det tidligere, og de siste tre ligaoppgjørene på Anfield har det bare blitt ett mål (0-1, 0-0, 0-0).

Lørdag er det imidlertid på Old Trafford at det smeller, og der har det blitt mer mål de siste tre sesongene (3-0, 3-1, 1-1). Mourinho kan finne på hva som helst, men det virker sannsynlig at han sier seg fornøyd med ett poeng mot Liverpool denne gang. Da tror vi på lite mål.

Liverpool kommer også ut fra det hele med hevet hodet med et uavgjort-resultat, og kommer til å beholde 3. plassen med et slikt resultat (ned til Tottenham på 4. plass er det to poeng, og Liverpool har bedre målforskjell).

Derfor spiller vi under 2,5 mål til 1,82 i odds. Uavgjort til 3,20 i odds er også aktuelt. Spillstopp er 13.25 og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.