Medier: Manchester City planlegger heftige stjerneavtaler

Manchester Citys stjernespiller Kevin De Bruyne (26) og suksessmanager Pep Guardiola (46) kan vente seg betydelige lønnsøkninger.

Etter klubbens eventyrlige start på Premier League-sesongen, med 17 seirer og én uavgjort etter 18 runder, skriver flere britiske medier at Manchester City planlegger å belønne både den belgiske playmakeren og den spanske treneren.

The Guardian skriver at klubben ønsker å skremme bort klubber som Real Madrid og Barcelona ved å tilby De Bruyne en kontraktsforlengelse som inkluderer et heftig lønnshopp.

Klubben vurderer angivelig at spilleren, som ble signert fra Wolfsburg for 55 millioner pund i august 2015, nå kan være verdt det dobbelte. Men de skal ikke være interessert i å selge ham for noen pris.

Derfor ønsker de, ifølge avisen, å forlenge spillerens kontrakt. De Bruyne er for øyeblikket bundet til klubben frem til 2021, med en ukelønn på 115.000 pund. City-ledelsen ser angivelig på De Bruyne som underbetalt sammenlignet med enkelte europeiske toppspillere, som for eksempel PSGs Neymar (500.000 pund i uken) eller Kylian Mbappé (300.000).

Ifølge The Guardian kan De Bruyne vente seg et tilbud om en ny seksårskontrakt med en ukelønn på 210.000 pund. Denne kan bli signert allerede neste måned.

– Jeg har alltid sagt at mye kan skje raskt i fotball, men jeg er veldig lykkelig her, og folkene i klubben vet det, sa belgieren nylig.

Guardiola kan få ellevill lønn

Ifølge BBC og flere andre medier ønsker Manchester City å forhandle med Pep Guardiola om en ny kontrakt til sommeren. Manageren er tilknyttet klubben frem til 2019, men Manchester City ser angivelig for seg at han blir mye lengre enn som så.

Ifølge Telegraph ønsker Manchester City å legge forholdene til rette for at Guardiola kan etablere seg i klubben over de neste 10 årene for å skape en Sir Alex Ferguson-lignende æra.

Mirror skriver at Guardiola for øyeblikket har en årslønn på 15 millioner pund i året, men at han kan vente seg en økning til 20 millioner pund. Det tilsvarer en ukelønn på nesten 400.000 pund, altså nærmere 4,5 millioner kroner i uken. Det vil gjøre ham til verdens desidert best betalte manager.

VGs tips: Uavgjort

Manchester City er ustoppelige i ligaen hvor de er ubeseiret og leder med 11 poeng ned til andreplass. Men i ligacupen liker Guardiola å slippe til nye spillere, og de har ikke vært overbevisende så langt: 2-1 mot WBA ble etterfulgt av straffekonk-avansement mot Wolverhampton.

Tirsdagens kvartfinale mot Leicester blir neppe noe unntak, ettersom det knalltøffe juleprogrammet venter rett rundt hjørnet. Spillere som Danilo (f), Touré (mb), Foden (mb), Silva (mb) og Zinchenko (mb) kan slippe til.

De møter et Leicester-lag som har imponert med å slå ut Liverpool tidligere i turneringen. Vertene sviktet hjemme mot Palace i helgen (0-3), men hadde vunnet fire strake kamper før det.

Vi tror de har struktur og disiplin nok til å holde gjestene til uavgjort etter ordinær tid. Derfor anbefaler vi et uavgjortspill til 4,25 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.