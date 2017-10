Manchester Uniteds utrolige rekke: 80 år med akademispillere i troppen

I fotsporene til Duncan Edwards, George Best og Ryan Giggs, forlenger Marcus Rashford og co Uniteds utrolige rekke.

– Det er en av de tingene som gjør United-fans mest stolte, og noe som trekkes frem etter hver kamp, sier Dag Langerød, som er ansvarlig redaktør i United.no.

Mot Tottenham fortsetter nemlig Manchester United en 3883 kamper lang rekke, hvor de har hatt en egenutviklet spillere i samtlige kamptropper siden 1937.

Fem år tidligere begynte Manchester United en ungdomssatsing som er en del av grunnkjernen i klubbens filosofi.

Mandag er det nøyaktig 80 år siden klubben begynte den utrolige rekken, da Tom Manley og Jackie Wassal spilte i 0-1-tapet for West Ham.

– Det var en bevisst ungdomssatsing, og etter krigen fikk man full uttelling i flere runder, sier Langerød.

Fra Busby til Ferguson

Etter krigen vokste nemlig den gylne generasjonen til Sir Matt Busby frem. I 1958 var klubben på full fart mot finale i Serievinnercupen, men på vei hjem fra Beograd gikk det galt.

– Det laget som døde var antakelig Europas beste. Det er ikke umulig at United kunne dominert europeisk fotball på samme måte som Real Madrid gjorde, sier Langerød.

Spillere som vidunderbarnet Duncan Edwards gikk bort i ulykken. Matt Busby overlevde ulykken og bygget opp et nytt lag. Ti år senere vant Manchester United Serievinnercupen, med spillere som George Best og Bobby Charlton i spissen.

GYLLEN ÅRGANG: Paul Scholes, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham og Gary Neville på premieren til filmen «Class of 92» i London i desember 2013. Foto: Neil Hall , Reuters

På 70- og 80-tallet opplevde Manchester United en nedgangsperiode hvor Liverpool dominerte engelsk fotball. Sir Alex Ferguson sverget på at han skulle få rivalene ned fra tronen, og med god hjelp fra unggutter kunne klubben i 1993 heve ligatrofeet for første gang siden 1967.

– Det er selvsagt litt flaks at så mange vokste frem samtidig, men selve satsingen som fikk frem «Class of 92» er ikke tilfeldig, kommenterer den ansvarlig redaktøren i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb.

– Når foreldre skal bestemme hvor sønnen deres skal spille, vil de velge Manchester United fordi de har sett hvordan klubben gir unggutter sjansen, sa Ryan Giggs til Sky Sports.

Tirsdag var det akademiproduktet Jesse Lingard som sendte Manchester United videre i ligacupen med to scoringer mot Swansea.

– Det er ingenting som er bedre enn det. Lingard gikk rundt i United-trøye omtrent før han kunne gå, og hadde han ikke vært United-spiller selv hadde han stått på tribunen sammen med resten av fansen, sier Langerød.

I den siste runden i august var byrivalen Manchester City én av seks klubber som ikke hadde noen ungdomsprodukter i troppen. Det skjer neppe hos Manchester United med det første.

– Dette er noe Mourinho er veldig klar over. Han virker å være veldig bevisst på å ivareta Manchester Uniteds tradisjoner.

Selv om Manchester United var en sentral aktør i sommerens kjøpefest, får ungdommene fremdeles tillit. Marcus Rashford er en nøkkelspiller hos rødtrøyene, og vil av fansen foretrekkes over stjerner som Zlatan Ibrahimovic, ifølge Michael Owen.

– Spillere som Marcus Rashford og Jesse Lingard er nødt til å bære klubben nå, sier akademisjef Nicky Butt til ESPN.

Fredag kom nyheten om at Harry Kane må stå over lørdagens kamp på Old Trafford. Nyheten betyr at Mauricio Pochettino etter all solemerker er nødt til å velge mellom fysisk Fernando Llorente og Heung-Min Son på topp.

Manchester United fryktet på sin side et nytt skademareritt da Phil Jones haltet av banen i sjokktapet mot Huddersfield. Nå kan det imidlertid virke som at både Jones og stoppermakker Bailly er tilbake i midtforsvaret.

José Mourinho, som ble rystet av Ander Herreras intervju etter Huddersfield-kampen, har sannsynligvis også spanjolen tilgjengelig i lørdagens kamp.

Det blir spennende å se hvordan Harry Kanes skadefravær påvirker José Mourinhos inngang til kampen. Vi tror at Kane-fraværet kombinert med Mourinhos innstilling i storkamper gjør at vi ikke kan vente en målfest på Old Trafford lørdag.

