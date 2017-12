Manchester United-profil Marouane Fellaini: – Jeg blir stemplet som morder

Manchester Uniteds midtbanespiller Marouane Fellaini (30) liker ikke måten han blir behandlet på i engelsk fotball.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

I et intervju med det belgiske magasinet Humo, gjengitt av Daily Mail, forteller den høyreiste belgieren (194 cm) med den uortodokse spillestilen om det han mener er et ufortjent dårlig rykte i Premier League.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



– Jeg blir stemplet som en aggressiv spiller, som en morder. Hør her, jeg er fanatisk. Det laget som ønsker det mest, vinner kampen. Men det har vært ganger hvor jeg har kommet ut som skurken, sier Fellaini.

Usikker fremtid

Han har fått tre røde kort siden han kom til Manchester United fra Everton for fire og et halvt år siden. I april ble han utvist for en springskalle på Manchester Citys Sergio Agüero. I fjor ble han, i etterkant av en kamp mot Leicester, utestengt i tre kamper for å ha slått Robert Huth med albuen etter at tyskeren hadde dratt ham i håret.

VG kårer verdens beste i 2017: United-keeper på topp | Lykketroll best i forsvar | Coutinho vraket | Ronaldo eller Messi?

– Hva skal jeg gjøre hvis de drar meg i håret? Det høres ut som en spøk, men det gjør virkelig vondt. Forrige sesong ble jeg utestengt etter derbyet mot City for en springskalle på Agüero. Han gikk mot meg og falt i bakken. Men nei, jeg får rødt kort. Spillere prøver ofte å provosere meg, men vet du hvor mange gule kort jeg fikk forrige sesong? Fire på 45 kamper. Jeg har aldri ødelagt noens karriere, sier Fellaini.

VGTV-panelet ser på hvem som kan bli Manchester United-manager i fremtiden:

I september ble han stemplet stygt av Southampton-spiller Shane Long, men spissen fikk bare gult kort for hendelsen. Fellaini hevder at han kunne brukket beinet, og at han ville blitt utestengt i fem kamper dersom han hadde gjort det samme.

Fellaini er for øyeblikket ute med en kneskade. Samtidig er fremtiden hans i klubben helt i det blå. Kontrakten hans går ut til sommeren, og han innrømmer at han ikke vet om han kommer til å forlenge den. Ifølge Daily Mail har Manchester United tilbudt ham en ny ukelønn på 120.000 pund, mens spilleren angivelig ønsker seg 170.000.

– Hvis United ikke hadde ønsket å beholde meg, ville de sagt det for lenge siden. De kom med et tilbud, og et nytt vil trolig komme. Jeg vet ikke om jeg kommer til å akseptere det. Du bestemmer ikke slike ting med hastverk, sier Fellaini.

Her stormes banen etter Manchester United-tap:

VGs tips: United-opptur

Manchester United er inne i en svak periode med tre kamper på rad uten seier. Men 2-2-kampene mot Leicester og Burnley har gitt noen oppmuntrende tegn når det gjelder lagets angrepsspill, for uttellingen kunne og burde vært mye høyere når man ser på antall store målsjanser.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Det gir grunn til å tro at det kan løsne her, særlig ettersom de møter et Southampton-lag som kommer fra et brutalt 5-2-tap mot Southampton, og som har spilt syv bortekamper på rad uten seier i Premier League.

Begge lagene er svekket: United mangler Bailly (f), Valencia (f), Smalling (f) og Fellaini (mb), mens gjestene må klare seg uten Cedric (f), Bertrand (f) og Austin (a).

Vi tror på en overbevisende hjemmeseier, og anbefaler derfor et spill på Manchester United-seier med 0-1 i handikap. Det gir en odds på 1,90. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 18.25