Manchester Citys skadesmell forsterker spekulasjoner om Sánchez-kjøp

Skaden til Manchester City-juvelen Gabriel Jesus (20) er verre enn ventet. Det kan føre til januarkjøp, hevder britiske medier.

Manager Pep Guardiola sa først at den unge brasilianeren vil være ute i en drøy måned, men nå opplyser klubben at spilleren har pådratt seg en leddbåndsskade, og at nye undersøkelser vil fastslå hvor lenge han blir ute.

Ifølge The Guardian kan Jesus vente seg en lang periode på sidelinjen. Avisen skriver at det kan være snakk om nærmere 12 uker før spissen er tilbake i kamp.

Selv om Manchester City-troppen er blant verdens mest stjernespekkede, er det ikke flust av alternativer på spissplass. Sergio Agüero blir nå det åpenbare førstevalget, men det er ingen åpenbare reserver som peker seg ut.

I den forbindelse skriver flere britiske medier, deriblant Daily Mail, at Manchester City vurderer å sette inn støtet for å signere Arsenal-stjernen Alexis Sánchez allerede i januar.

Hittil har forventningen vært at de vil vente til sommeren for å kunne signere chileneren uten å betale en overgangssum, men Jesus-skaden kan ha fått klubben til å revurdere dette.

Fem løsninger

Manchester Evening News har ramset opp fem mulige løsninger på Gabriel Jesus-skaden:

• Sergio Agüero. Argentineren har sett seg nødt til å dele på spissplassen med Jesus så langt denne sesongen, men er nå den eneste rene spissen i troppen. Kampprogrammet blir imidlertid tett, så det er ikke sikkert han kan spille alle kampene. Og hva om han også blir skadet?

• Alexis Sánchez. Arsenal-profilen ble ofte brukt som spiss forrige sesong, så han vurderes som en mulig løsning i den posisjonen. Arsenal skal ha satt en januar-pris på 35 millioner pund for spilleren.

CITY-AKTUELL: Alexis Sánchez er på utgående kontrakt i Arsenal. Foto: Andrew Yates , Reuters

• Raheem Sterling. Kantspilleren er, overraskende nok, Citys toppscorer i Premier League denne sesongen (13 mål). Guardiola kan vurdere å flytte Sterling opp på topp, noe som vil kunne gi Bernardo Silva flere muligheter til å spille.

• Akademiet. Manchester Citys akademi inneholder en rekke spennende unggutter. Phil Foden har fått mest oppmerksomhet så langt, men Brahim Diaz og Lukas Nmecha er også offensive alternativer som kan brukes til å gi de mer etablerte spillerne litt hvile.

• Falsk nier. Guardiola har tidligere, med for eksempel Lionel Messi, brukt spillere som egentlig ikke er naturlige spisser, i en spissposisjon. Det kan være en løsning dersom Agüero må hviles eller skader seg.

Tirsdag kveld, når Manchester City tar imot Watford, er det grunn til å tro at Sergio Agüero starter på spissplass. Kevin De Bruyne, derimot, er trolig ute med skade, i likhet med Vincent Kompany, Benjamin Mendy og nevnte Jesus. David Silva kan være tilbake.

Etter å ha spilt 0-0 mot Crystal Palace på nyttårsaften, tror vi City er toppmotivert til å ta en overbevisende hjemmeseier mot et svakt Watford-lag. Gjestene mangler en rekke nøkkelspillere og er i elendig form (1-1-6). City har dessuten vunnet 6-0 og 5-0 i de to siste kampene mot Watford.

