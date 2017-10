Lukaku topper ny undersøkelse: Verdien har skutt i været

Ingen spiller har økt mer i verdi enn Manchester United-spiss Romelu Lukaku siden sommeren, ifølge ny undersøkelse.

Det internasjonale senteret for sportsstudier (CIES) har publisert en ny studie om hvilke spillere i de fem største ligaene (England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike) som har hatt den største verdistigningen på overgangsmarkedet siden den 1. juli.

Metoden som brukes for å fastsette spillernes verdi er «vitenskapelig», skriver CIES, som blant annet bruker følgende parametre i vurderingen: Inflasjon, dyre overganger til andre klubber, kontraktsforlengelser og prestasjoner på toppnivå.

Romelu Lukaku er den spilleren som har økt mest i forventet verdi. Den belgiske spissen, som har scoret 11 mål på sine første 10 kamper i Manchester United, har ifølge CIES gått fra 102,7 til 158,5 millioner euro.

Det gir en økning på hele 55,8 millioner euro. Skal man tro studiene, så gjorde altså Manchester United litt av et kupp da de signerte Lukaku for 85 millioner euro denne sommeren.

To fra Liverpool blant topp 10

Spilleren med nest størst verdistigning er PSGs stortalent Kylian Mbappé. Den unge franskmannens antatte verdi har gått fra 95,4 til 145,8 millioner euro.

Økningen på 50,4 millioner euro skyldes trolig at spilleren har gått fra Monaco til PSG, signert en ny, gullkantet avtale og levert varene med sterke prestasjoner blant annet mot Bayern München i Champions League.

Juventus' argentinske storscorer Paulo Dybala er tredjemann på listen. Han har hatt en verdistigning på 47,3 millioner euro (fra 113,7 til 161), men i motsetning til de to nevnte har han ikke byttet klubb i sommer. Hans 10 mål etter bare syv kamper i Serie A har gjort ham enda mer brennhet enn før.

Her er hele topp 10-listen:

1. Romelu Lukaku (Manchester United)

2. Kylian Mbappé (PSG)

3. Paulo Dybala (Juventus)

4. Ousmane Dembélé (Barcelona)

5. Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool)

6. Neymar Jr (PSG)

7. Marcus Rashford (Manchester United)

8. Kevin de Bruyne (Manchester City)

9. Mohammed Salah (Liverpool)

10. Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

