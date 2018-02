Romelu Lukaku (24) har bare scoret ett mål mot topp ti-motstand for Manchester United.

Søndag tar Manchester United imot Chelsea. Og hvis man tar utgangspunkt i tidligere kamper mot topplag i Premier League, er det liten grunn til å forvente at den belgiske stjernespissen skal prege kampen i stor grad.

Siden overgangen fra Everton i fjor sommer har Lukaku scoret 21 mål, alle turneringer inkludert. Det i seg selv er på ingen måte en skandale. Men det ser brått mindre lyst ut når man ser nærmere på hvem han scorer mot.

Lukakus mål mot Southampton den 23. september er hans eneste nettkjenning mot et lag på øvre halvdel av Premier League-tabellen. De elleve øvrige seriemålene hans har kommet mot West Ham, Swansea, Stoke, Crystal Palace, Newcastle, West Bromwich og Huddersfield – kun lag som var på nedre halvdel da de møtte United, og som fortsatt befinner seg der.

Mot topp seks-lagene har Lukaku vært et trist skue. I løpet av seriekampene mot Tottenham (to ganger), Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester City har belgieren kun levert fire skudd på mål – og ingen scoringer.

– Nødt til å gjøre det bedre



Etter midtukekampen mot Sevilla, nok et storoppgjør der han var anonym, fikk Lukaku kritikk av Manchester United-legendene Paul Scholes og Rio Ferdinand.

– Igjen er Lukaku nødt til å gjøre det bedre. Når du spiller kontringsfotball, må du klare å holde på ballen. Han var så svak. Du må være sterk, du må holde på ballen. Du må få tak i den og la de andre spillerne komme opp. For det meste ga han bare bort ballen, sa Scholes ifølge The Sun.

– Han hadde 38 touch i dag. 18 ganger ga han bort ballen, sa Ferdinand.

Lukakus prestasjoner har ført til spekulasjoner om at han kan bli vraket fra startoppstillingen til søndagens kamp mot hans gamleklubb Chelsea.

– Det kommer til et punkt der man vil forvente at Alexis Sánchez blir flyttet opp, og Lukaku går ut av laget, spår Gary Neville ifølge Mirror.

Klokken 15.05 søndag ettermiddag er det altså klart for et skikkelig storoppgjør i Premier League når rivalene José Mourinho og Antonio Conte møtes til det som trolig blir en jevn, tett og taktisk batalje på Old Trafford.

Om man har sett lagenes siste kamper, er det størst grunn til å tro på Chelsea: De leverte en formidabel prestasjon og hadde fortjent å vinne mot Barcelona i midtuken (1-1), mens United tidvis ble dominert av Sevilla (0-0). Mourinho virker å slite med å få stjernene Paul Pogba, Sánchez og Lukaku til å fungere sammen.

