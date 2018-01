Liverpool-stjernen Sturridge på vei bort: Uenige om overgang

Daniel Sturridge (28) og Liverpool skal være enige om å skille lag. Men ikke om hvordan det skal gjøres.

Daily Mail er blant de britiske mediene som mandag melder at den engelske spissen ønsker seg bort fra Liverpool for å dra på lån til Sevilla.

Den spanske toppklubben ønsker angivelig å hente Sturridge på lån til slutten av sesongen, samtidig som de betaler hele lønnen hans.

Dette er ikke en løsning Liverpool er komfortable med. Klubben skal være villig til å kvitte seg med Sturridge, som har fått svært lite tillit av manager Jürgen Klopp denne sesongen, men de foretrekker å selge ham på permanent basis.

Sturridges antatte prislapp på hele 30 millioner pund er imidlertid for høy til å friste Sevilla, Inter, Roma og de andre klubbene som skal ha vist interesse for 28-åringen.

– Trenger alle spillerne

På spørsmål om fremtiden til Sturridge svarte Klopp nylig slik:

– Vi har en lang og avgjørende del av sesongen igjen. Vi trenger alle spillerne våre, så vi får se hvordan det blir.

Den siste tiden har det derimot ikke sett ut til at den tyske manageren har særlig stor bruk for Sturridge. Han har ikke spilt et eneste minutt for klubben siden et innhopp mot Spartak Moskva den 6. desember, og hans forrige kamp fra start kom den 25. november mot Chelsea (1-1).

Det skyldes delvis skadeproblemer, men Sturridge har totalt bare startet fem kamper for Liverpool denne sesongen. Nå kan han altså ha spilt sin aller siste, dersom spissen og klubben kommer til enighet om en løsning.

VGs tips: Vinner komfortabelt

Det er lite trolig at Sturridge vil spille en rolle når et formsterkt Liverpool gjester Swansea mandag kveld. Mot ligaens sisteplass, som kun har vunnet to ganger på de 15 siste seriekampene, er Klopps menn naturlige storfavoritter til å sikre sin sjette seier på rad.

Sist lagene møttes vant Liverpool 5-0. Her er det også grunn til å tro på en overbevisende seier for et Liverpool-lag som har scoret minst to mål i syv kamper på rad. Mohamed Salah har slitt litt med helsen inn mot oppgjøret, men egypteren meldes klar til kamp likevel.

Vi anbefaler et spill på Liverpool-seier med 1-0 i handikap til 1,75 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.