Liverpool-Salah hylles som Premier Leagues beste spiller

Liverpool-stjernen Mohamed Salah (25) har tatt Premier League med storm etter comebacket. Nå sammenlignes han med en av klubbens tidligere toppscorere.

«Mohamed Salah er allerede Liverpools nye Luís Suárez, men kan han bli enda bedre enn uruguayaneren», spør The Independent.

Egyptiske Salah, som ser ut som en helt annen spiller enn unggutten som floppet i Chelsea, kom inn fra benken og scoret to mål i Liverpools 3-0-seier over Stoke i midtuken. Nå er han toppscorer i Premier League med 12 mål på 14 kamper, som er flere enn Suárez klarte på 31 kamper i sin første hele sesong i klubben (11 mål i 2011/12).

Salah er foran skjema sammenlignet med Suárez' virkelige gjennombruddssesong i Premier League. I 2012/13-sesongen, som han avsluttet med 30 mål i alle turneringer, hadde Suárez scoret 13 mål og slått fem målgivende pasninger etter 21 kamper. Etter like mange kamper står Salah med 17 mål og fire assists.

– Selv om han fortsetter sånn, kommer han ikke til å bli Suárez, sier imidlertid Arsenal-legenden Ian Wright til BBC, ifølge Sport Review.

Best foran De Bruyne

Men det er ikke til å komme unna at Salah så langt denne sesongen har vært målmaskinen Liverpool har savnet de siste sesongene. Allerede før første søndag i advent har han, med 17 mål på 21 kamper i alle turneringer, scoret flere mål enn noen annen Liverpool-spiller i en av de tre siste sesongene.

– Han er utrolig. Han er åpenbart den beste spilleren i Premier League akkurat nå, mener tidligere Liverpool- og England-spiller Danny Murphy, ifølge BBC.

Ifølge Sky Sports' Power Rankings, som ut fra et bredt spekter av statistikker rangerer de beste spillerne i Premier League akkurat nå, har Murphy rett: Salah ligger for øyeblikket på førsteplass, like foran Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne.

Lørdag kan det være duket for et nytt Salah-show når Liverpool besøker hjemmesterke Brighton, som står uten tap på sine seks siste hjemmekamper (2-4-0).

Nyopprykkede Brighton har imidlertid ikke fått besøk av noen virkelige storklubber siden første serierunde, da Manchester City slo dem 2-0. Liverpool har, særlig nå som trioen Firmino-Salah-Mané trolig gjenforenes, en angrepsrekke som kan måle seg med City sin. Det kan bli for sterk kost for Brighton.

