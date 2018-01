Liverpool-floppen skal løse Chelseas scoringsproblemer

Chelsea scorer ikke like mye mål som de andre topp seks-klubbene. Tårnhøye Andy Carroll (29) kan være løsningen på problemene deres.

Álvaro Morata har bare scoret to i ligasammenheng siden midten av November, Eden Hazard har blitt byttet ut de siste fire kampene, og Michy Batshuayi har ikke – i beste fall – vist noe særlig mer enn glimt av storhet. Antonio Conte og hans Chelsea ligger på 4. plass i Premier League, og Manchester United fikk seg mandag en liten luke på tre poeng, etter at de vant enkelt over Stoke.

Et av problemene til Chelsea denne sesongen, er at de ikke scorer like mye som konkurrentene. De har scoret 26 mål mindre enn serieleder Manchester City, syv mål mindre enn Manchester United og 13 mål mindre enn Liverpool.

Men klubbens italienske manager skal ha funnet sin mann på overgangsmarkedet.

Andy Carroll.

West Ham motvillige



Det er liten tvil om at Conte vil ha en «target man» i troppen, og det var ingen hemmelighet at han prøvde å hente Fernando Llorente fra Swansea i forkant av denne sesongen. Det lykkes han ikke med, og spanjolen endte som kjent opp i Tottenham (som også har scoret flere mål enn Chelsea).

Til tross for at Carroll har vært en skadeplaget mann, som bare har scoret to mål i Premier League denne sesongen, skal Conte se stor verdi i å hente spissen som er 193 centimeter på strømpelesten. Han vil ikke bare gi «The Blues» en ny dimensjon, han vil også være tilgjengelig for spill i Champions League.

The Guardian skriver at Chelsea ideelt sett vil hente 29-åringen på lån, noe West Ham ikke er altfor overbegeistret for.

– Han er en del av langtidsplanene våre. Vi trenger all hjelp vi kan få ut resten sesongen, så det er ikke en attraktiv tanke å la ham gå nå, sier Alan Irvine, assistenttrener i West Ham i følge The Sun, og legger til:

– Jeg håper virkelig Andy fortsatt er West Ham-spiller i slutten av måneden.

Så gjenstår det å se om Conte får sin mann denne gangen, eller om det blir en ny Llorente-saga. Carroll er nok lysten på å prøve seg i en toppklubb igjen, etter å ha mislykkes i Liverpool.

VGs tips: Målfattig uten Carroll

Tirsdag kveld er det omkamp i FA-cupens tredje runde, og West Ham får besøk av Shrewsbury Town. Det første oppgjøret endte målløst, og for vinnerens del venter Bournemouth eller Wigan i neste runde.

West Ham er bare fem poeng unna nedrykksplass i Premier League, og en omkamp var nok ikke noe David Moyes hadde ønsket seg. Og det er ingen enkel oppgave som venter: Shersbury Town ligger på 2. plass i League 1, og spilte seks kamper uten å tape før bortesmellen mot Blackburn lørdag.

West Ham kommer selv fra en sterk 4-1-seier mot Huddersfield, og må klare seg uten en rekke spillere: Sam Byram (f), Edimilson Fernandes (mb), Jose Fonte (f), Michail Antonio (a), Winston Reid (f), Diafra Sakho (a) er alle ute, mens Andy Carroll (a) er tvilsom, og det samme gjelder Javier Hernández (a).

Shrewsbury har bare scoret seks mål på sine siste syv bortekamper, og nå er det Premier League-motstand på motsatt banehalvdel. West Ham har scoret syv på sine siste syv hjemmekamper, så vi prøver et spill på under 2,5 mål til 1.68 i odds. Spillestopp er kokken 20.40.