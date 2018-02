Liverpool-aktuell stjerne hylles som bedre enn De Bruyne

Napolis polske midtbanespiller Piotr Zielinski (23) skal være aktuell for Liverpool.

Liverpool skal ha prøvd å signere Zielinski fra Empoli på sommeren i 2016, men den gangen endte han i stedet opp i Napoli. Etter storspill for den italienske toppklubben skal Jürgen Klopp, ifølge Calciomercato, være ute etter å hente polakken igjen.

Prisen ligger nå angivelig på 40 millioner euro. Det er kanskje ikke så rart når man hører hva som sies om 23-åringen i Polen og Napoli.

– Han har et tonn med kvalitet og kunne spilt hvor som helst. Han må fortsatt vokse, men jeg tror han blir den nye Kevin De Bruyne, sier Napoli-trener Maurizio Sarri ifølge Calciomercato.

Den belgiske Manchester City-stjernen har, med syv mål og 14 målgivende pasninger, vært blant Premier Leagues aller beste spillere denne sesongen.

– Blir en toppspiller

Men den polske fotballegenden Zbigniew Boniek, som i dag er sjef for det polske fotballforbundet, velger å høyne Sarri.

– Om han blir den neste De Bruyne? Jeg synes Zielinski allerede har mer kvalitet enn De Bruyne, sier Boniek til Corriere dello Sport.

– De er selvfølgelig forskjellige typer spillere, men de har den samme evnen til å sette sitt preg på laget. Jeg tror han blir en toppspiller, sier Boniek.

Zielinski har ikke spilt helt fast på Napoli denne sesongen. I ligaen har han kun startet åtte kamper så langt, i tillegg til 15 opptredener fra benken. Det har resultert i fire mål og én målgivende pasning.

Mandag kveld spiller serieleder Napoli borte mot Atalanta. Etter at søndagens Juventus-kamp ble utsatt på grunn av snøvær, har Zielinski og hans lagkamerater muligheten til å øke forspranget til fire poeng inntil videre.

Cagliari har kun vunnet én av sine seks siste seriekamper og mangler et par viktige spillere. Napoli røk torsdag ut av Europa League, men står med råsterke ni triumfer på rad i seriesammenheng. De har imidlertid sett litt mindre sprudlende ut i det siste, særlig på bortebane, trolig på grunn av et tettere kampprogram.

