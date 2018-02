Leicester-sjefen irritert på City etter Mahrez-bud

Leicester-trener Claude Puel (56) mener Manchester City viste mangel på respekt på tampen av overgangsvinduet.

Franskmannen hevder at City prøvde å sikre seg Leicester-stjernen Riyad Mahrez «en eller to dager» før slutten av overgangsmarkedet i januar.

Like før vinduet stengte skal Manchester City, som måtte skrinlegge den opprinnelige Alexis Sánchez-planen, ha lagt inn et bud verdt 60 millioner pund for den algeriske vingen.

Leicester avslo budet, men saken har vært en hodepine for Puel de siste ukene, ettersom en opprørt Mahrez sluttet å trene med laget i flere dager i misnøye over å ha blitt nektet drømmeovergangen til Pep Guardiolas menn.

– Jeg vet ikke om det er normalt å komme med slike fremstøt bare én eller to dager før slutten på overgangsvinduet. Vi har ikke mange spillere med samme kvalitet som Riyad, sier Puel om Manchester Citys forsøk på å kjøpe Mahrez.

– Trenger litt respekt

Han antyder at City opptrådde respektløst da de prøvde å sikre seg en av Leicesters nøkkelspillere på et tidspunkt hvor klubben ikke hadde rukket å hente inn en erstatter.

– For noen lag er det ikke vanskelig å erstatte spillere. Men vi har ikke samme stall som storlagene på toppen av tabellen. Vi må være bedre til å håndtere slike situasjoner, og vi trenger kanskje også litt respekt fra andre, sier Puel ifølge Sky Sports.

Påstandene til Puel skal ikke ha blitt tatt godt imot i Manchester City, der man bedyrer at de første henvendelse angående Mahrez kom en uke – ikke én eller to dager – før slutten på overgangsvinduet.

Diskusjonene mellom Manchester City og Leicester skal ha pågått frem til overgangsfristen, men budet på 60 millioner pund skal ikke ha tilfredsstilt sistnevnte.

Mahrez var tilbake i Leicester-troppen i helgen, etter å ha forklart seg for lagkameratene, og han får trolig tillit fra start i fredagens hjemmekamp mot Sheffield United i FA-cupen.

Turneringen er svært viktig for Leicester, som befinner seg i et slags ingenmannsland på 8. plass i Premier League. Det er dermed grunn til at de vil stille med sitt beste lag. I tillegg sliter Sheffield United med en rekke fravær som svekker dem.

