Leicester kjemper for stjerne etter sekund-drama

Portugal-profilen Adrien Silva (28) trener nå med Leicester etter den trøblete overgangen på tampen av sommervinduet.

Den tidligere Sporting-spilleren, som startet og vant EM-finalen med Portugal i fjor, kom til Leicester for 22 millioner pund.

Problemet var bare at de nødvendigen papirene ble sendt 14 sekunder for sent på overgangsvinduets siste dag. FIFA var nådeløse: Adrien Silva får, i hvert fall foreløpig, ikke spille for Leicester før neste overgangsvindu åpner i januar.

Nå har Silva begynt å trene med sine nye lagkamerater i Leicester. Han har også fått tildelt draktnummer … 14.

– Han ønsker å spille fotball og trene. Han har gått glipp av både klubb- og landslagsfotball. Vi har prøvd å holde motet hans oppe. Jeg snakker med ham regelmessig under treningene for å sørge for at han er fullt fokusert på kravene, sier Leicester-manager Craig Shakespeare ifølge BBC.

Det er ikke første gang papirarbeidet skaper trøbbel i en overgan. Husker du denne som involverte Manchester United og Real Madrid? «Pinlig», «latterlig» og «amatørmessig»

Kjemper for CAS-sak

Han forteller at klubben er ute etter å arrangere private treningskamper slik at 28-åringen kan komme seg i kampform.

– Samholdet og stemningen er herlig i garderoben. Jeg ønsket å integrere ham så fort som mulig. Det ville vært dumt av meg ikke å planlegge det verst tenkelige scenariet, som er at vi ikke får bruke ham før i januar, sier Shakespeare.

For Leicester har ikke gitt opp å få bruke Silva tidligere enn januar. Etter å ha fått avslag på sin anke til FIFA, ønsker klubben ifølge Leicester Mercury å ta saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS) dersom det er mulig å få rask behandling.

Leicester kjemper videre og fastholder på at de mener de har lagt frem bevis på at dokumentasjonen for Silva-overgangen ble sendt før fristen, og at det var et problem med FIFAs system som forårsaket forsinkelsen.

– Jeg tror det er under gjennomgang. Jeg lar klubben ta seg av dette, for det er et vepsebol for en som meg som kun kjenner til selve fotballen, sier manager Shakespeare.

