Legende slakter Dortmund etter milliardfortjeneste

Med salget av Pierre-Emerick Aubameyang (28) til Arsenal kan Borussia Dortmund le hele veien til banken. Klubben har tjent over milliarden på spillersalg denne sesongen.

Det viser tall hentet fra Transfermarkt. Nettstedet skriver at Dortmund har solgt spillere for 216,68 millioner pund denne sesongen, mot 98,85 millioner pund brukt.

Det gir en netto fortjeneste på 117,83 millioner pund – eller cirka 1,2 milliarder kroner.

Salgene av Ousmane Dembélé til Barcelona og nevnte Aubameyang er de aller mest innbringende for klubben. På de to innkasserte Dortmund over 1,6 milliarder kroner.

Dembélé ble hentet fra franske Rennes bare et lite år før han ble solgt videre til syv ganger innkjøpsprisen. Aubameyang fikk fire og én halv sesong før han forlot klubben for å bli gjenforent med Henrikh Mkhitaryan (også han tidligere Dortmund-spiller) i Arsenal.

I tillegg til de to ovenfornevnte har klubben solgt fem spillere (Matthias Ginter, Emre Mor, Sven Bender, Adrián Ramos og Marc Bartra) for 100 millioner kroner eller mer, ifølge Transfermarkt.

Men det er ikke alle som mener at det utelukkende er en bra ting at klubben selger flere av sine beste spillere. Den tyske fotballegenden Lothar Matthäus er ikke nådig mot Westfalen-klubben som ligger på 6. plass i Bundesliga.

– Yarmolenko er ikke i nærheten av å erstatte Dembéle, og å hente tilbake eks-spillere som Kagawa, Götze og Sahin er åpenbart ikke den beste veien å gå. For ikke å snakke om 30 millioner euro for André Schürrle, sier han til Der Westen.

– For å si det rett som det er: Her er pengene kastet bort. Dortmund trenger spillere av ypperste klasse, for i øyeblikket er det ingenting som stemmer, fortsetter han.

VGs tips: Hjemme



FC Köln og Borussia Dortmund tyvstarter den 21. Bundesliga-runden fredag kveld klokken 20.30. Vanligvis ville vi regnet det som grei skuring for Borussia Dortmund, som ligger 12 plasser over jumbo-Köln, men Dortmund, som nylig måtte la stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang gå, må klare seg uten flere av sine spillere.

Marco Reus (a) er ennå en-to uker unna spill, Andrej Yarmolenko (a) ble nylig skadet og det er fortsatt uklart når Raphaël Guerreiro (f), Marcel Schmelzer (f) og Erik Durm (f) er tilbake i spill. I tillegg må Dortmund-klubben klare seg uten Sebastian Rode (mb) og Maximilian Philipp (a), som begge har vært ute i lang tid.

På den andre siden må Köln prestere uten Leonardo Bittencourt (a), Marcel Risse (a), Jhon Córdoba (f), Nikolas Nartey (mb) og Tim Handwerker (f), som alle er ute med skade. På toppen av det soner Lukas Klünter (f) suspensjon.

Men Köln er i sesongens beste form, og etter null seirer på de første 16 kampene har laget slått kraftig tilbake etter at Stefan Ruthenbeck tok over som manager tidlig i desember. Han startet riktignok med to tap, men på de fire siste står laget med tre seirer og én uavgjort.

Mot et formsvakt Dortmund (2-5-3 siste ti) tror vi Köln får med seg poeng. Vi spiller hjemmeseier med 1–0 i handikap til 1,80 i odds. Spillstopp er 20.25.