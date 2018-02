Lazio-stjerne kan bli sommerkupp for Premier League-gigantene

Den ettertraktede Lazio-stopperen Stefan De Vrij (26) kan hentes gratis til sommeren.

Onsdag bekreftet nederlenderen på Instagram at han ikke har kommet til enighet med Lazio om en ny kontrakt, og at han dermed forlater klubben når avtalen utløper til sommeren.

– Det har vært en veldig vanskelig periode full av spekulasjoner rundt fremtiden min, helt til vi kom til dette pounktet som ingen ønsket. Dessverre var vi, av flere årsaker, ikke i stand til å finne en avtale som tilfredsstilte begge parter, skriver De Vrij.

– Jeg forstår skuffelsen til Lazio-fansen veldig godt, og det gjør vondt å dra på denne måten, skriver han.

United, Liverpool og Arsenal

26-åringen har lenge vært en ettertraktet mann blant de største klubbene i Premier League, men Instagram-uttalelsen hans har for alvor satt fyr på spekulasjonene rundt en overgang til sommeren.

Daily Mail skriver at det kommer til å bli en kamp mellom Manchester United, Liverpool og Arsenal for å signere den nederlandske landslagsspilleren.

Ifølge Mirror er spilleren selv mest lysten på en overgang til Manchester United. De skriver til og med at Lazio tror De Vrij allerede har et stående tilbud fra José Mourinhos klubb.

Everton blir også nevnt i forbindelse med De Vrij.

De Vrijs Lazio gikk på et overraskende 1-0-tap mot Steaua Bucuresti i den første kampen i Europa Leagues 16-delsfinaler, og har dermed presset på seg i returkampen på hjemmebane.

De lyseblå leverte en oppmuntrende 2-0-seier over Verona på mandag, og ligger på en råsterk fjerdeplass i Serie A. Selv om de rumenske gjestene har spilt seks strake kamper uten å tape, skal de være noen hakk svakere enn Lazio, til tross for at vertene mangler suspenderte Luiz Felipe (f).

