Bjørn Maars Johnsen (26) håper å starte minst én av landslagskampene mot Australia og Albania, men først vil han pynte på egen målstatistikk i Nederland.

Han ankom den nederlandske klubben ADO Den Haag i fjor sommer, og har tatt ligaen aldri så lite med storm. På 27 kamper har det blitt ti mål, bare tre bak toppscorer Hirving Lozano fra PSV Eindhoven.

– De siste månedene har vært virkelig gode for meg. Jeg føler jeg har utviklet meg veldig som spiss, sier Maars Johnsen til VG.

– På hvilke områder har du forbedret deg mest?

– Jeg spilte mye 4-4-2 forrige sesong, men her er det mer 4-5-1. Jeg har blitt bedre i å spille i flere formasjoner, blitt en bedre spiss med ryggen mot mål og egentlig en bedre allroundspiss, svarer han.

Han er ikke alene om å gjøre det bra i Eredivisie, toppdivisjonen i Nederland.

Martin Ødegaard og Morten Thorsby er fast inventar i Heerenveen (også Nicolai Næss spiller for klubben), Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø det samme for ligatreer AZ Alkmaar, mens Dennis Johnsen er en del av Ajax.

– Vi tar Nederland med storm, mener Maars Johnsen.

Hans ADO Den Haag kjemper om Europacup-plass kommende sesong (ligger på 8. plass, de syv beste gir E-cup-plass), og etter fredagens kamp mot Excelsior vender den amerikanskfødte spissen neste mot Norge. Han, som står med to landskamper, er tatt ut av Lars Lagerbäck.

Ajer inne i varmen: Sjekk hele Norges tropp

– Jeg ønsker å spille én kamp fra start. Det er viktig å ha slike ambisjoner, uten at jeg vet hvordan Lagerbäck kommer til å sette opp laget enda, sier Maars Johnsen.

– Kampene mot Australia og Albania blir harde. Det er gode lag, og det er bra at de har valgt slike kamper, for det gjør at vi må heve oss og komme opp på nivå, fortsetter han på spørsmål om hva Norge bør få med seg fra de to treningskampene.

Han er klar over at han har tøff konkurranse i Tarik Elyounoussi (AIK), Alexander Sørloth (Crystal Palace) og spesielt Joshua King (Bournemouth).

– Josh er viktigere enn noen annen på landslaget. Vi ser alle mot ham og håper han tar oss til det forjettede land, sier Nederland-proffen.

