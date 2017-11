BRATISLAVA (VG) Han er midt i en landslagssamling med Norge. Men Lars Lagerbäck (69) holder et øye med det som skjer i hjemlandet.

Norges svenske landslagssjef, som jobbet med diverse Sverige-landslag i 19 år mellom 1990 og 2009, forteller at han fikk med seg den første play off-kampen på hotellet kvelden før Norges 2-0-tap borte mot Makedonia i Skopje.

Sverige tok en sterk 1-0-seier over Italia og har dermed et godt utgangspunkt før returkampen som spilles i Milano mandag kveld.

– Jeg synes Sverige gjør det veldig bra, og Italia mindre bra, om jeg uttrykker meg snilt. Det er fascinerende med fotball hva som er årsak og virkning. Mye handler om at Sverige var bra, men uten sammenligning for øvrig: Italia var veldig passive, litt som oss mot Makedonia, sier Lagerbäck til VG.

Han sender et stikk i italiensk retning før skjebnekampen mot svenskene.

– De var stasjonære i angrepsspillet, vant få én-mot-én-situasjoner og dueller. Jeg tror ikke jeg har sett et så tamt Italia noen gang, sier Lagerbäck.

– Hvor stor sannsynlighet er det for lite svensk mirakel i Italia?

– Jeg sa 40 prosent før matchen, nå er det kanskje 44, vurderer Lagerbäck på Drillo-vis.

Buffon: – Betyr mye

Italias keeperlegende Gianluigi Buffon erkjenner at laget er i «høyspent tilstand».

– Vi kan ikke gjøre noen feil, vi fokuserer på hva vi må gjøre for å vinne, men hvis vi mislykkes med å kvalifisere oss, burde alle ta skylden. Vi er ikke stresset, personlig er jeg foksuert på kampen, og jeg håper fansen vil støtte oss. Sverige er et solid lag, men deres oppførsel vil utgjøre liten forskjell, alt avhenger av oss, sier Buffon ifølge The Guardian.

Han kaller Sverige-kampen «en viktig kamp i landslagets historie».

– Jeg har allerede opplevd lignende situasjoner i min karriere. Noen ganger har jeg lyktes, andre ganger har jeg feilet. Denne kampen betyr mye for oss, ikke bare meg, sier Buffon.

Italia mangler Verratti

Italia har nok hodebry før mandagens returkamp: Midtbaneeleganten Marco Verratti er suspendert, mens midtstopper Leonardo Bonucci må spille med beskyttende maske etter å ha brukket nesen i den første kampen.

Sverige stiller trolig med de samme som i 1-0-seieren hjemme, bortsett fra at Mikael Lustig er tilbake fra suspensjon og trolig går inn på høyrebacken.

Til tross for at vi holder en knapp på Italia-seier, ser vi ikke for oss at vertene vinner med mer enn ett mål. Sverige har vist, blant annet mot Frankrike i kvalifiseringen, at de kan score mot hvem som helst, og et bortemål vil langt på vei sende dem til VM.

Vi anbefaler et spill på Italia-seier til 1,40 i odds. Den europeiske stormakten skal ha ressurser nok til å slå dette svenske laget, selv om vi ikke tror de vinner med flere mål. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 20.40.