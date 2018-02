Kuppforsøk i kriseklubben Hamburg

Hamburger SV ligger under streken og kan komme til å rykke ned fra 1. Bundesliga for første gang. Forrige uke var det også et kuppforsøk i ledelsen av den tradisjonsrike klubben.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Både toppsjefen Heibert Bruchhagen og sportsdirektør Jens Todt skal ha blitt forsøkt fjernet, men uten å lykkes, skriver Süddeutsche Zeitung.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Dette kommer i tillegg til Hamburgs problemer på banen. Helgens oppgave er særdeles vanskelig: Borussia Dortmund med Europas største hjemmepublikum i ryggen.

Ryktene går i tyske aviser om at investoren Klaus-Michael Kühne vil ha inn klubblegenden Felix Magath inn som HSVs sterke mann. Men samtidig skal det også være mange som ikke vil ha Magath - matchvinneren for HSV i europacup-finalen mot Juventus i 1983.

Fem av de seks nederste lagene på tabellen har allerede byttet trener denne sesongen – når nesten to tredeler av kampene er spilt.

Byttet trener

Etter hjemmetapet for tabelljumboen/nabo Köln i slutten av januar, gjorde HSV seg av med Markus Gisdol. Inn kom Bernd Hollerbach, som spilte for HSV mellom 1996 og 2004, og som assistent for nettopp Magath førte Wolfsburg til bundesligapokalen i 2009.

Da han overtok, hadde HSV 15 poeng. To poeng er alt det har blitt på tre kamper med ny sjef på sidelinjen.

Etter besøket i Dortmund, skal HSV ha besøk av Bayer Leverkusen og så venter et skjebneoppgjør: Derbyet mot erkerival Werder Bremen – som også ligger utsatt til, bare to plasser over Hamburger SV.

HSV er fortsatt den eneste av Bundesliga-gründerne som aldri har rykket ned. Bayern har heller aldri rykket ned, men de var ikke der helt fra starten.

VGs tips: Stortap mot Dortmund

Etter åtte strake kamper uten seier (0-4-4) er det liten grunn til å tro at HSV skal ta en etterlengtet seier borte mot Borussia Dortmund lørdag.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Dortmund er ikke i storform, med tre uavgjort på de fire siste seriekampene, men dette er et oppgjør de pleier å ha stålkontroll på: 3-0 (borte), 3-0 (hjemme), 5-2 (borte) og 3-0 (hjemme) er utfallene i de fire siste innbyrdes – alle i Dortmunds favør.

Vi anbefaler et spill på Dortmund-seier med 0-1 i handikap til 1,85 i odds. Spillestopp er 15.25.