Kommentator: Mourinho ikke rett mann for Manchester United

Manchester United-manager José Mourinho (54) får mye kritikk etter helgens 2-1-tap mot Manchester City.

Blant de mest kritiske røstene er Telegraph-kommentator Jason Burt, som retter et søkelys på managerens taktikk og oppførsel.

«José Mourinho er ikke rett mann for Manchester United – han har egoet, men ikke temperamentet eller taktikken», skriver Burt.

Han reagerer i hovedsak på to ting: Mourinhos uttalelser i etterkant av tapet mot erkerival Manchester City, og managerens spillestil mot andre topplag i Premier League.

«Det handler om spillestil og tilnærmingsstil. Og det virker som Mourinho ikke har holdt følge med utviklingen. Det kommer til et punkt hvor du blir definert som enten positiv eller negativ. Mourinho er sistnevnte. Han ønsker å ødelegge først, dernest å skape. (...) Det har blitt hans standardtaktikk. Hans ønske om å motvirke og ødelegge, hans frykt for å miste ansikt ved å bli beseiret, overskygger alt ønske om å vinne», skriver Burt.

– Ikke riktig klubb for ham

Kommentatoren understreker Mourinhos suksess, med 25 trofeer på merittlisten, og kaller ham en av tidenes beste managere. Men han er i tvil om hvorvidt portugiseren er riktig mann for Manchester United i dag.

«Men hans fortsatte, inneboende forsiktighet kommer til en pris, og det er en voksende oppfatning av at Manchester United, på lengre sikt, ikke er riktig klubb for ham. Han har kraften av personlighet, egoet og profilen til å fortsette – og det er fundamentalt for en klubb som United – men han virker ikke å ha temperamentet eller taktikken.»

Avslutningsvis skriver Burt at det vil være naivt å forvente at José Mourinho vil se på klubblegenden Sir Alex Fergusons mer ydmyke fremtoning og vurdere å forandre måten han tilnærmer seg jobben på. «Men det ville vært det riktige å gjøre», konkluderer han.

– Går ikke folk lei av den mannen?

Mourinho har hisset på seg mange fotballeksperter etter at han valgte å kritisere dømmingen og kalle Manchester Citys seier for «flaks» søndag kveld. Morten Langli er blant de som har uttalt seg kritisk om portugiseren.

«Tenk om Mourinho etter en sånn kamp hadde sagt: «I dag møter vi ligaens beste lag. Det viste de oss i store deler av kampen, men mine gutter ga aldri opp. På slutten er vi nære 2-2.

I stedet er det sipping, konspirasjonsteorier, skylde på dommeren, snakk om at motstanderen har tur osv. Går ikke folk lei av den mannen? Kanskje fotballen trenger en #metoo-debatt om hva som er akseptabel oppførsel av trenere på toppnivå?», skriver Langli på Twitter.

Etter å ha inntatt en defensiv positur mot Manchester City, slik Mourinho pleier å gjøre mot de beste motstanderne, forventes Manchester United å angripe i langt større grad når Bournemouth kommer på besøk onsdag kveld.

Bournemouth var heldige som unngikk tap mot Crystal Palace i helgen (2-2) og står med fire Premier League-kamper på rad uten seier (0-1-3). De klarte 1-1 på Old Trafford forrige sesong, men det er lite trolig at de vil klare det igjen, særlig ettersom de har langt dårligere forutsetninger enn United til å takle det tette programmet.

Vi anbefaler derfor et spill på Manchester United-seier med 0-1 i handikap til 1,62 i odds. Kampen vises ikke på norsk TV. Spillestopp er klokken 20.55.