Klubbhelt med krass Everton-kritikk: – Manageren sin skyld

Spillernes mentalitet, klubbeieren og manager Ronald Koeman (54) får gjennomgå når en tidligere klubbhelt peker ut problemene til Everton.

I et intervju med The Independent deler Peter Reid, som vant FA-cupen med Everton i 1984, sine tanker om dagens lag. Under Koemans ledelse ligger laget på 16. plass med bare syv poeng etter syv kamper.

– Han har pengene til å hente inn toppspillere, men når du ser på toppspillerne, så jobber de hardt. Everton-spillerne ser for tiden ut som de er redde for å legge ned det harde arbeidet. De ser ut som de ikke klarer å bevege seg. Det er manageren sin skyld. Manageren må få dem til å gjøre det. Jeg bryr meg ikke om det er Ronald Koeman, europacupvinner eller hva som helst, sier Reid.

EVERTON-SUKSESS: Her feirer Peter Reid (i midten) seieren FA-cupen i 1984. Sammen med Ederk Mountfield (t.v.) og Trevor Steven (t.h.). Foto: , AP

De blåkledde fra Liverpool har kun vunnet to kamper denne sesongen – begge på hjemmebane – mot Stoke (1-0) og Bournemouth (2-1). Ellers er fasiten mørk: 1-1 mot Manchester City og tap mot Chelsea (2-0), Tottenham (3-0), Manchester United (4-0) og Burnley (1-0).

Etter den svake sesongstarten har klubbeier Fahrad Moshiri uttalt at det kun var Burnley-tapet som ikke var «forventet». Det får Reid til å reagere.

– Nei, du tar feil, kamerat. Forventningene er høyere enn som så, så jeg er helt uenig. Bare spør alle som drar på kamper, og de kommer til å si det samme som meg. Jeg mener det er galt å uttale seg sånn som leder, sier Reid.

Han forteller at han spilte for et Everton-lag som slet med dårlig selvtillit og svake prestasjoner, men som gjennom hardt arbeid klarte å kjempe seg tilbake og vinne FA-cupen i 1984. Reid ser på dagens Everton-lag som et i samme situasjon, men han betviler spillernes evne til å snu det denne gangen.

Refser Sigurdsson-bruk

Hans tydeligste råd er rettet til manager Koeman og handler om bruken av den islandske stjernespilleren Gylfi Sigurdsson.

– Jeg tror ikke Sigurdsson spilte på venstrekanten i Swansea. Han spilte sentralt og, uten at jeg vil være for kritisk til Koeman, så mener jeg man bør bruke en spiller i sin beste posisjon når man kjøper ham for 45 millioner pund, sier Reid.

Han er ikke den eneste som etterlyser at Sigurdsson brukes på en annen måte.

– Jeg har en beskjed til Everton: Dere burde bruke Sigurdsson på midtbanen, ikke ute på vingen, sier den islandske fotballeksperten Magnus Mar Einarsson til Liverpool Echo.

– Folk på Island er litt overrasket over å se ham spille på kanten for Everton. Alle vet at han er bedre rett bak spissen. Han er dessuten en av

de beste langdistanseskytterne i Premier League, så du må gi ham muligheten til å skyte sentralt i banen, sier han.

Dette er historien om det islandske fotballandslaget:

VGs tips: Everton-opptur

Etter et knalltøft program før oktober er det mer overkommelige kamper som venter for et Everton-lag i poengnød. Søndag er det bortekamp mot Brighton som står for tur.

Brighton har tatt like mange poeng som Everton (7), mye takket være to seirer på hjemmebane mot West Bromwich og Newcastle. Everton har til gode å vinne borte denne sesongen, men med et så sterkt lag på papiret – og etter en landslagspause som kan gi dem en ny start – tror vi Koemans menn slår tilbake med tre poeng.

Vi anbefaler et spill på borteseier til Everton. Det gir en odds på 2,20. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 14.25.