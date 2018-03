Klopp innrømmer Lallana-feil: – Vi må lære av det

Liverpools midtbanespiller Adam Lallana (29) har slitt med voldsomme skadeproblemer denne sesongen.

Den engelske landslagsspilleren har bare startet én Premier League-kamp. Han pådro seg først en strekk i sesongoppkjøringen som førte til at han stort sett mistet hele høstsesongen.

Da han endelig var tilbake, og startet sin første kamp for sesongen på første nyttårsdag, pådro han seg en ny skade. Siden har han kunn fått noen korte innhopp.

To tilbakefall

Nå innrømmer manager Jürgen Klopp at det ble gjort noen feil i Lallanas rehabilitering.

– Livet handler om å lære av dine feil, og vi må lære av det. Adam, meg selv og det medisinske apparatet – vi gjorde denne feilen. Han så frisk ut, men var åpenbart ikke det. Han fikk to tilbakefall, ikke de største, men det gir ikke mening å gå inn og ut og inn og ut av laget på den måten. Nå må vi bygge med ham, sier Klopp ifølge The Guardian.

Etter to måneder uten å spille en kamp fra start, forventer britiske medier at Lallana er i startoppstillingen til Liverpool når de tar imot Porto til returoppgjør i Champions Leagues åttedelsfinale tirsdag kveld.

Ettersom Liverpool har et komfortabelt forsprang etter 5-0-seieren i den første kampen, kan det være en god mulighet til å gi 29-åringen litt etterlengtet kamptrening.

– Han nærmer seg mer og mer, men akkurat nå er han ikke inne i rytmen. Vi trenger ham likevel, og kommer til å bruke ham. Han er rolig, han ser at kvaliteten på laget er høy, men han er alltid en av de som hever nivået på trening. Hans tid vil komme, sier Klopp.

