Kampknipe gir Solbakken hodepine: – En balansekunst

To kamper med bare 63 timers mellomrom – og begge må vinnes. Utfordringene til FC København-manager Ståle Solbakken (49) kan toppe seg denne uken.

Torsdag kveld spiller FCK hjemme mot Zlin fra Tsjekkia i en uhyre jevn Europa League-gruppe. Solbakkens lag ligger på andreplass med tre poeng, like mange som tredjeplasserte FC Sheriff, to færre enn gruppeleder Lokomotiv Moskva og ett mer enn fireren Zlin.

Knappe tre dager senere kommer serieleder og byrival Brøndby på besøk i Superligaen til et FCK-lag som sliter nede på femteplass og trenger tre poeng for å begynne å tette luken.

København-derbyet har avspark midt på dagen søndag – og Solbakkens menn får bare 63 timer fra sluttsignalet torsdag til søndagens lunsjavspark.

På pressekonferansen onsdag ville ikke Solbakken kritisere oppsettet, selv om han beskrev det som «den korteste restitusjonstiden man har greid å lage mellom to kamper noensinne».

– Dette blir en balansekunst. Det får vi se, sier Ståle Solbakken til VG om hvordan han har tenkt til å løse laguttakene mot Zlin og Brøndby.

Det har vært et utfordrende år for Solbakken. I januar ble midtbaneprofilen Thomas Delaney solgt til Werder Bremen, før spillerflukten fortsatte i sommer: Ludwig Augustinsson dro også til Werder Bremen, Mathias «Zanka» Jørgensen ble Huddersfield-spiller og Andreas Cornelius forsvant til Atalanta.

Så flyktet spillerne til sykestuen. Midtstopper Erik Johansson og spisskjempen Federico Santander ble skadet. Fra før var også vingen Rasmus Falk og den danske landslagsbacken Peter Ankersen ute med langtidsskader (duoen har akkurat returnert nå i høst).

– Det var ren overlevelse for oss før transfervinduet å komme inn i Europa. Vi er det eneste laget som budsjetterer med 50 millioner for å komme inn. Så for oss ble ligaen satt litt på «standby». Vi gjorde selvfølgelig ikke det, men vi hadde veldig vanskelig for å prestere i begge leirer. Det har vi hatt hele tiden. Det er ny spillergruppe, mye skader og mange nye. Vi har rett og slett ikke vært sterke nok til å delta i begge turneringer, sier Solbakken, som her forteller om sine største skuffelser i Europa:

– Ligaen får du ikke vunnet hvert år

Det har gitt tydelig utslag: FCK har tapt fire kamper i Superligaen denne sesongen – tre av dem har kommet etter å ha spilt torsdagskamp i Europa.

– Et dårlig tegn før Brøndby-kampen?

– Hehe, ja, men det får vi løse. Det har vært særlig borte-borte som har vært problemet, sier Solbakken, som når får en «hjemme-hjemme» istedet: Både Zlin-matchen og Køben-derbyet spilles hjemme i Parken.

– Topper du heller laget mot Zlin enn Brøndby?

– Nei, mot Brøndby må vi ha toppet lag.

– Var den tilnærmingen riktig – å sette ligaen på «standby» og prioritere Europa?

– Ja, det var det. Vi har alltid to mål: Vinne ligaen og komme i et europeisk gruppespill. Det siste har vi greid 11 av 12 år, og det er det bare ti klubber i Europa som har greid. Ligaen får du ikke vunnet hvert år, men nå har vi vunnet The Double to år på rad, så alle har glemt at vi har hatt en dårlig periode før det, sier Solbakken – og sikter til at både Midtjylland og Aalborg vant serien de to første sesongene etter at han kom tilbake til FCK sommeren 2013.

