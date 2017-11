Juventus-stjerne kobles til Manchester United etter Pogba-hint

I sommer klarte Paul Pogba (24) å lokke kompisen Romelu Lukaku (24) til Manchester United. Nå har han siktet seg inn på en gammel lagkamerat.

Juventus-stjernen Paulo Dybala, som spilte med Pogba i den italienske klubben mellom 2015 og 2016, fikk en gåtefull bursdagshilsen av Manchester Uniteds midtbanespiller da han fylte 24 år denne uken.

Pogba publiserte et Instagram-bilde av en videosamtale mellom ham og Dybala. I bildeteksten skrev han en emneknagg som har satt fyr på overgangsryktene rundt den ettertraktede Juventus-angriperen: «AgentP».

Det er ikke første gang den franske superstjernen tar i bruk sitt agent-alter ego.

Da hans gode venn Romelu Lukaku ble klar for Manchester United i sommer, hintet Pogba til at han hadde hatt en finger med i spillet ved å publisere denne videoen, også her med emneknaggen «AgentP».

Signerte ny kontrakt

Flere medier tolker Pogbas Dybala-bilde som et hint på at argentineren kan være på vei til Old Trafford. «En overgang virker å være nærmere enn noensinne – særlig ettersom Manchester United virker å ha riktig mann på jobben», skriver ESPN.

PÅ JOBB: Paul Pogba er aktiv både på og utenfor fotballbanen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Pogbas virkelige agent, Mino Raiola, uttalte seg nylig om Dybala.

– Han kommer til å dra fra Juventus til slutt. Og hvis han gjør det, så burde han dra til et lag med et tydelig prosjekt som han kan ta del i. For han er fortsatt for ung til å være lederen av et nytt prosjekt, sa agenten ifølge ESPN.

Det blir neppe lett – eller billig – for Manchester United dersom de skulle prøve å signere Juventus' store stjerne. Han signerte i august en ny kontrakt med Torino-klubben som strekker seg helt til 2022.

Dybala, som denne sommeren ble sterkt koblet til Barcelona, har scoret elleve mål og slått to målgivende pasninger i Serie A denne sesongen.

Sjekk denne frekkisen fra brennhete Dybala:

VGs tips: Juve-seier

Etter en treg start på sesongen har det virkelig løsnet for Juventus i det siste: Fire strake seirer i ligaen med 14-4 i målforskjell er skumle sifre for Sampdoria, som er motstander søndag ettermiddag.

Men Sampdoria har også vært sterke i det siste, med fire seirer på de fem siste kampene, og på hjemmebane har de vært fantastiske: Fem seirer på fem kamper og 16-3 i målforskjell viser at Juventus ikke bør ta lett på dette.

Det skal likevel være innenfor Juves rekkevidde å vinne her, særlig ettersom troppen endelig er skadefri, i tillegg til at de har vunnet de fem siste kampene mot denne motstanderen. Vi anbefaler derfor et spill på Juventus-seier til 1,48 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 14.55.