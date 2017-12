Jürgen Klopp får kritikk for oppførselen: – Han irriterer

Liverpool-manager Jürgen Klopp (50) har klart å hisse på seg kritikerne etter utagerende oppførsel på sidelinjen.

Etter at laget hans hadde nedsablet Brighton med hele 5-1 på bortebane forrige helg, brukte Klopp lang tid før han ga motstandermanager Chris Hughton det tradisjonelle «takk for kampen»-håndtrykket. Dette fikk, som man tydelig ser på bildene fra situasjonen, Hughton til å bli sterkt irritert på tyskeren.

I stedet for å gå rett til Hughton for å takke for kampen, valgte Klopp å feire med sine egne spillere først. I etterkant av kampen har Klopp fått kritikk for sin væremåte på sidelinjen.

– Tingen med Herr Klopp er at når du scorer fire eller fem mål, så blir nevehyttingen og grimasene ganske provoserende, sier fotballekspert og tidligere Arsenal-stjerne Ian Wright ifølge Liverpool Echo.

– Jeg er sikker på at det er andre managere enn bare Hughton som føler det samme om ham. Han irriterer folk, sier Wright.

– Hva har skjedd med tradisjonene?

Han er ikke den eneste som etterlyser mer nøkterne Klopp-feiringer når laget hans vinner med mange mål, slik de har fått for vane å gjøre: Liverpool har vunnet syv av sine ni siste kamper med tre mål eller mer.

– Det er ikke gøy å tape 5-1, særlig ikke når Liverpool-manager Jürgen Klopp «pist-pumper» for hvert mål og feirer med støtteapparatet sitt som om det var Champions League-finalen, sier BBC-ekspert Garth Crooks ifølge Mirror.

– Jeg skjønner viktigheten av å vinne, men dette var Brighton, sier Crooks.

Han forstår at Chris Hughton reagerte etter kampen.

– Hva har skjedd med tradisjonene? Har pengene og maset om å vinne ødelagt alt vi holdet nært? Konvensjonen er at man tar hverandre i hendene umiddelbart etter kampen fordi det setter et punktum for anledningen, og det starter med managerne, sier Crooks.

Klopp har i etterkant beklaget situasjonen, og Hughton har godtatt unnskyldningen.

Søndag er det klart for Merseyside-derby på Anfield når Liverpool tar imot Everton. Det er et oppgjør Everton ikke har vunnet på de 14 siste forsøkene, som har endt med syv Liverpool-seirer og syv uavgjort. Liverpool har vunnet de tre siste gangene.

