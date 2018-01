Hevder Real Madrid vil bruke tre milliarder på «revolusjon»

Det er ikke pengene det skal stå på når Real Madrid skal fornye stjernegalleriet til sommeren.

Etter flere overgangsvinduer med forholdsvis edruelig drift, skal den spanske hovedstadsgiganten være klar til å vifte med eurosedlene igjen til sommeren.

For etter å ha spilt seg ut av gullkampen i La Liga og røket ut av cupen allerede før januar måned er over, ser Real Madrid ifølge Marca nå behovet for å bruke penger på nye stjernespillere.

Og ifølge avisen er det ikke småtteri de har å rutte med: 300 millioner euro, altså nesten tre milliarder kroner, skal stå til disposisjon for signering av en rekke nye spillere. Marca hevder at det er «en revolusjon» i anmarsj.

Stjernespekket ønskeliste

Ønskelisten til president Florentino Pérez er av den ambisiøse typen. Her er de seks spillerne som, ifølge Marca, er på radaren til Real Madrid:

1. Neymar (PSG).

2. Robert Lewandowski (Bayern München).

3. Álvaro Odriozola (Real Sociedad).

4. David De Gea (Manchester United).

5. Eden Hazard (Chelsea).

6. Harry Kane (Tottenham).

Marca skriver i tillegg at Real Madrid har sett seg ut to mulige erstattere for trener Zinédine Zidane dersom franskmannen skulle få sparken denne sesongen: Mauricio Pochettino (Tottenham) og Jürgen Klopp (Liverpool).

VGs tips: Uavgjort

Real Madrid får det virkelig ikke til for tiden: De har forlengst spilt seg ut av gullkampen i serien, og onsdag nådde krisen klimaks da Leganés slo dem ut av cupen.

På bortebane har Zidanes menn slitt lenge: Ingen seirer på de fire siste i La Liga (0-3-1). Prestasjonene og kroppsspråket til spillerne mot Leganés tyder ikke på at det er i ferd med å snu, og i så måte kommer denne viktige bortekampen mot Valencia på et ugunstig tidspunkt.

Tredjeplassen i La Liga tapte 2-1 mot Las Palmas forrige helg, men står med sterke 5-0-1 på de seks siste kampene. Vi tror de tar et poeng mot et Madrid-lag som er nede i knestående.

Uavgjort-spillet gir 3,75 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 16.10.