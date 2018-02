Hevder Paul Pogba angrer på Manchester United-overgang

Forholdet mellom Manchester Uniteds største stjerne og manager José Mourinho (55) skal ha surnet de siste ukene.

Det er den franske avisen L'Équipe som skriver at Pogba er misfornøyd med den nåværende situasjonen i Manchester United.

Midtbanestjernen skal ha fortalt sine nærmeste at han har et kjølig forhold til Mourinho, og at han ikke liker måten manageren ønsker å spille fotball på.

Avisen hevder at Pogba nå angrer på at han kom tilbake til Manchester United på sommeren i 2016, ettersom han er skuffet over både sin egen og lagets utvikling.

Frem til slutten av januar virket Pogba å nyte ubegrenset tillit hos Mourinho, men de siste ukene har det åpenbart vært noe i veien:

• Mot Tottenham (31. januar) ble Pogba byttet ut i det 63. minutt. Det er første gang denne sesongen at Mourinho bytter ut midtbanespilleren uten at det er en skade involvert.

• Mot Huddersfield, tre dager senere, ble Pogba benket til fordel for unge Scott McTominay. Pogba kom inn og spilte de siste 25 minuttene.

• Forrige helg ble Pogba nok en gang byttet ut etter en drøy time, for andre gang på tre Premier League-kamper.

Det er ikke bare i Frankrike at det har kommet rapporter om Pogbas angivelige misnøye. Også Independent skriver at spilleren skal være ulykkelig i klubben for øyeblikket, at han er misfornøyd med rollen han har fått av Mourinho, og at han ikke ville hatt noe imot en overgang bort fra Manchester United.

– Det har vært mange løgner, svarer José Mourinho om Pogba-spekulasjonene på preseskonferansen før lørdagens FA-cupkamp.

– Det er en stor løgn at forholdet vårt ikke er godt, at vi ikke kommuniserer, at vi ikke er enige om posisjonen hans og dynamikken i laget. Han har ikke spilt bra i de siste kampene. Punktum. Nå er det mitt og Pauls problem å heve prestasjonsnivået, sier Mourinho.

Huddersfield øyner en mulighet til å sjokkere Manchester United lørdag kveld, slik de gjorde i oktober, da de slo Mourinhos menn 2–1 hjemme i Premier League.

Vertene er i form og har selvtillit etter to 4-1-seirer på rad, mens stemningen er sur rundt United, som har tapt to av de tre siste kampene i Premier League. Dette er nok en turnering Mourinho gjerne vil vinne, men med det viktigere CL-oppgjøret mot Sevilla bare få dager unna, er det grunn til å tro at han kommer til å rullere på laget.

