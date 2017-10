Hevder «misfornøyd» Mourinho krever endringer – flørter med PSG

José Mourinho (54) skal være misfornøyd med klubbledelsen. Samtidig sier portugiseren at han neppe avslutter karrieren i Manchester United.

– Det jeg kan si er at jeg fortsatt er en manager med spørsmål, ambisjoner og et ønske om å gjøre nye ting. Jeg er tror ikke at jeg vil avslutte karrieren min her, sa Mourinho til den franske TV-kanalen TF1 søndag.

Dagen etter kom den engelske tabloidavisen Daily Record med en sak hvor de hevder at Mourinho er misfornøyd med administrerende direktør Ed Woodwards ledelse av klubben.

Ifølge avisen skyldes misnøyen uenigheter på overgangsmarkedet, som da Manchester United mislyktes i å signere Inters Ivan Perisic, samt det Mourinho angivelig oppfatter som ineffektiv ledelse og mye byråkrati.

– Hvis karrieren min kom til å ende om tre, fire eller fem år, så ja, da kunne jeg sagt at jeg kom til å avslutte karrieren i United. Det er sant at jeg ikke har signert en ny kontrakt, men jeg tenker ikke på å forlate klubben heller, sa Mourinho på tirsdagens pressekonferanse, som er gjengitt i Manchester Evening News.

Roser PSGs prosjekt

Det er Mourinho-kjenneren Duncan Castles som står bak artikkelen til Daily Record, og United-eksperter mener at informasjonen må tas med en klype salt.

Den engelske journalisten er kjent for å ha tette bånd til United-manageren, og er først og fremst kjent for sine mange kildebaserte saker om portugiseren.

– Castles har kjempet Mourinhos sak i mange år, og vil gjøre det også etter at Mourinho en gang gir seg i United, skriver ansvarlig redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, Dag Langerød.

José Mourinho er ikke kjent for å ha lang fartstid i klubbene han har ledet tidligere. I løpet av managerkarrieren har han aldri ledet en klubb i mer enn tre fulle sesonger.

Søndag hevdet BBC at selv om Mourinho skal være misfornøyd med at United ikke klarte å signere Ivan Perisic, er det lite som tyder på at Mourinho har endret sitt ønske om å være i Manchester United i lang tid fremover.

– Problemene med støtteapparatet til Mourinho er ikke uløselig. Han ønsker bare forbedringer i klubben, skriver Castles på Twitter tirsdag.

Det blir også spekulert i om Mourinhos uttalelser kan være et ledd i kontraktsforhandlingene. Portugiserens kontrakt går ut i 2020, men The Sun-journalisten Neil Custis hevder at United skal være lystne på å forlenge kontrakten hans allerede.

Samme dag som den skuffende opptredenen mot Liverpool, snakket portugiseren imidlertid varmt om en helt annen by enn Manchester.

– Min sønn, som bor i London, reiste nylig og så en PSG-kamp i Paris fremfor å reise til Manchester. Hvorfor Paris? For de har noe helt spesielt der. Magien, kvaliteten, ungdommeligheten... Det er fantastisk, sier Mourinho til Telefoot.

– Kontrakten min går ut i juni 2019. Nå er vi i oktober 2017, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har fortalt folk, og det er sant, at jeg ikke kommer til å avslutte karrieren i United. Hvordan er det mulig for en trener å være i samme klubb i 15/20 år i moderne fotball. Wenger blir den siste som er det, sa Mourinho tirsdag.

Manchester United har fått en perfekt start på gruppespillet i Champions League. Likeve l kritiserte Mourinho spillerne sine etter 3-0-seieren over Basel i første kamp.

I det andre oppgjøret leverte de imidlertid en knallsterk bortekamp mot CSKA Moskva. Nå venter Benfica, som har tapt begge sine to første kamper i gruppespillet.

Ettersom det neste oppgjøret går på Old Trafford, er portugiserne sannsynligvis nødt til å gå for seier på eget gress. Det kan åpne for kontringer, hvor United har vist seg dødelig effektive så langt denne sesongen.

