Hevder Messi sikret seg politisk klausul i Barcelona-kontrakten

Lionel Messi (30) skal ha sikret seg en oppsiktsvekkende klausul i sin historiske Barcelona-kontrakt.

Argentineren ble verdens best betalte fotballspiller da han i november signerte en ny monsteravtale med Barcelona som knytter ham til den katalanske klubben frem til sommeren 2021.

I etterkant av signeringen var lønnen 5,4 millioner i uken, ifølge Forbes, og den angivelige signeringsbonusern på 484 millioner kroner blant de hete samtaleemnene. Det samme var utkjøpsklausulen på 6,8 milliarder kroner.

Men nå har det dukket opp kanskje enda mer oppsiktsvekkende detaljer om Messi kontrakten. Ifølge El Mundo, en av de største avisene i Spania, har argentineren nemlig sikret seg en helt spesiell klausul.

Uavhengighetsklausul

Med den politiske situasjonen i Catalonia i bakhodet, skal Messi ha sikret seg en mulighet til å forlate klubben og bli løst fra kontrakten på én betingelse: At Catalonia løsriver seg fra Spania, og at Barcelona som en følge av dette ikke lenger er en del av en europeisk toppliga.

El Mundo skriver at det i Messi-kontrakten heter at spilleren kan løse seg fra kontrakten dersom Barcelona ikke spiller i den spanske, franske, engelske eller tyske ligaen.

Barcelona skal ikke ha hatt noen problemer med å godta klausulen, og ser angivelig på dette som et kompromiss fra Messis side.

El Mundo viser til den spanske idrettsloven, der det i paragraf 6 står at idrettsklubber er nødt til å være tilknyttet sine respektive spanske forbund for å kunne delta i nasjonale turneringer og ligaer. Dermed kan det oppstå en nokså kinkig situasjon for Barcelona dersom Catalonia skulle bli uavghengig.

Enn så lenge er katalanerne i hvert fall med i spansk La Liga – og dét med glans. De leder for øyeblikket ligaen med ni poeng ned til andreplass Atlético Madrid og 14 til erkerival Real Madrid. Årets første kamp spilles søndag ettermiddag hjemme mot Levante.

Det er et lag de pleier å knuse: De har scoret minst fire mål i fire strake hjemmekamper mot denne motstanderen, og vunnet 11 strake hjemmeoppgjør mot dem. Gjestene har dessuten vist svak borteform i La Liga, der de kun har vunnet én gang på de siste 20 forsøkene.

Barcelona har allerede vunnet tre av sine åtte hjemmekamper i La Liga med minst fire mål denne sesongen, og vi tror de gjør det igjen: Et handikap-spill på Barcelona-seier med 0-3 i handikap er vårt anbefalte spill til 2,00 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 16.10.