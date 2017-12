Hevder Manchester United planlegger rekordbud på Serie A-stjerne

Manchester United-manager José Mourinho (54) skal være ute etter nok en tårnhøy stjernespiller.

Portugiseren har bygget et fysisk slagkraftig mannskap i Manchester United. Laget er Premier Leagues nest høyeste i snitt, og signeringene i de siste overgangsvinduene har ofte vært av en viss størrelse:

Zlatan Ibrahimovic (1,95 m), Nemanja Matic (1,94), Paul Pogba (1,91), Romelu Lukaku (1,91), Victor Lindelöf (1,87) og Éric Bailly (1,87) er blant kjempene som er blitt hentet inn siden Mourinho tok over klubben i fjor sommer.

Nå skal sjefen ha satt øynene i en ny langstrakt stjernespiller: Sergej Milinkovic-Savic. 22-åringen på 192 cm har vært toneangivende på Lazio-laget som kjemper i toppen av Serie A, og som har imponert i Europa League.

Ifølge The Sun har Mourinho flere ganger sendt speidere for å finsikte den serbiske landslagsspilleren, som i hovedsak blir brukt i en fremskutt midtbanerolle.

Express skriver at Manchester Uniteds speidere er overbevist av det de har sett, og at de planlegger et rekordbud på spilleren for å hente ham til sommeren.

Prislapp: 100 millioner pund

Lazio-president Claudio Lotito skal ha satt en prislapp på 100 millioner pund for spilleren, og Manchester United skal være villige til å nærme seg denne summen. Det vil gjøre Milinkovic-Savic til klubbens dyreste signering noensinne, foran Paul Pogba.

Milinkovic-Savic, som også skal være ønsket av både Manchester City og Juventus, kom til Lazio fra belgiske Genk i 2015 – samme klubb som norske Sander Berge i dag spiller for.

Spillerens agent, den tidligere Chelsea-spissen Mateja Kezman, har uttalt seg om overgangsryktene.

– Om det har kommet bud fra United? Som jeg har sagt en million ganger, er ikke Milinkovic-Savic til salgs for noen pris for øyeblikket. Det er virkelig ikke riktig øyeblikk for å snakke om en overgang, sier han ifølge Bleacher Report.

