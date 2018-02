Hevder Liverpool-stjerne er enig med ny klubb

Emre Can (24) skal være enig med Juventus om en overgang når kontrakten hans løper ut til sommeren.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det hevder den anerkjente italienske agenten Federico Pastorello, skriver Liverpool Echo.

– Emre Can er et kjempekupp, særlig fordi han kommer gratis. Marotta og Paratici (Juventus-direktørene) har gjort det veldig bra, sier Pastorello.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



– Juventus er en klubb som tiltrekker seg mestere, og tyskeren sender viktige signaler, sier han.

Ettersom han har under seks måneder igjen av kontrakten, står Can fri til å forhandle med hvem han vil. Juventus-direktør Giuseppe Marotta legger ikke skjul på at de er ute etter å sikre seg den tyske midtbanespilleren.

– Kontrakten hans går ut i juni 2018. Vi følger spilleren svært tett og er interessert i ham. Vi har begynt å diskutere med representantene, men det betyr ikke at avtalen er gjort allerede, sa han nylig ifølge ESPN.

Sjekk Cans drømmetreff:

Juve har gjort det før

– Det blir ikke lett, for Liverpool vil prøve å forlenge kontrakten hans, uten å glemme at andre klubber kan være interessert i å signere ham. Men vi skal gjøre alt vi kan for å hente ham, sa Marotta.

Det vil ikke være første gang Juventus sikrer seg en stjernespiller på utgående kontrakt. Den italienske storklubben har i flere år hatt stor suksess med å hente spillere i samme situasjon.

Paul Pogba, Andrea Pirlo, Fernando Llorente, Patrice Evra, Sami Khedira, Dani Alves og Kingsley Coman er blant profilene som har kommet til Torino uten at Juventus har måttet betale noen overgangssum.

Juventus med ellevill målfest forrige helg:

VGs tips: Juve-seier

Juventus er i strålende form før fredagens bortekamp mot Fiorentina. Massimiliano Allegris menn har vært bunnsolide: På de siste 15 kampene har de bare sluppet inn ett (!) mål. Samtlige av de ti siste kampene deres har endt med seier.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



De møter et Fiorentina-lag i noe dårligere forfatning: «Viola» vant riktignok sist helg mot Bologna, men det var lagets eneste seier på de fem siste seriekampene (1-2-2). De slo faktisk Juve i tilsvarende oppgjør forrige sesong, men her fremstår de hvite og svarte som storfavoritter.

Vi anbefaler et spill på Juventus-seier til 1,78 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.