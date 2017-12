Hevder Klopp ønsker Frankrike-stjerne som Coutinho-erstatter

Liverpool-trener Jürgen Klopp skal ha sett seg ut etterfølgeren til Philippe Coutinho.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den brasilianske stjernen har vært sterkt koblet til Barcelona siden sommeren, og de fleste tror at Coutinho kommer til å ende i den katalanske klubben etter denne sesongen.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Nå ser Klopp til Frankrike for å finne mannen som skal fylle tomrommet på Liverpools midtbane.

«Klopp vet at han ikke kommer til å klare å beholde Coutinho etter denne sesongen. Han ønsker å forberede livet etter Coutinho. Thomas Lemar har, i hans øyne, alle de nødvendige kvalitetene», skriver den franske storavisen L'Équipe.

Klopp-kritikk: – Han irriterer

Chelsea melder seg på

Storklubber i Premier League knivet om franske Thomas Lemar på tampen av sommerens overgangsvindu. Liverpool skal ha lagt inn et bud på 90 millioner euro to dager før overgangsfristen, mens Arsenal la inn et bud på 100 millioner euro på «deadline day».

Coutinho: Vraker Klopp fra drømmelaget sitt

– Liverpool var virkelig interessert. Men det var Arsenal som var nærmest å fullføre overgangen, uttalte Monacos visepresident Vadim Vasilyev etter overgangsvinduet.

Nå som januarvinduet nærmer seg, har overgangsryktene begynt å svirre igjen rundt Lemar, som imponerte mange storklubber da han scoret to mål i VM-kvalifiseringskampen mot Nederland i august:

Ifølge L'Équipe er Liverpool og Arsenal fortsatt ute etter å sikre seg den ettertraktede signaturen til 22-åringen. De to klubbene skal være forberedt på å legge inn nye bud i januar. Men de skal ha fått mer konkurranse.

Avisen skriver nemlig at Chelsea har tatt kontakt med Lemars representanter for å sondere mulighetene for en ovrgang. Dette skriver også engelske Telegraph. De hevder at London-klubben er villig til å tilby spissen Michy Batshuayi som en del av handelen.

Chelsea kan også dra fordel av at deres tidligere sportsdirektør Michael Emenalo har dratt til Monaco denne høsten, og at det gode forholdet kan føre til at Lemar ender i Chelsea i stedet for Liverpool eller Arsenal.

Lemars frekkis ga lagkameratene hakeslepp:

VGs tips: Monaco-seier

Etter å ha slitt med skadeproblemer denne høsten, virker Lemar å være tilbake i god kampform for Monaco nå. Han forventes å spille fra start når fyrsteklubben gjester Saint-Étienne fredag kveld.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Mens Monaco har vist grei form i det siste, med tre seirer på de fire siste kampene, er Saint-Étienne virkelig i kriseform: Ni kamper på rad uten seier, inkludert seks tap er fasiten for Ole Selnæs og hans lagkamerater. De sliter dessuten med en fraværsepidemi: Selnæs er skadet i likhet med Perrin (f), Pogba (f) og Hamouma (a), mens Pierre-Gabriel (f), Lacroix (f) og Dabo (mb) er suspendert.

Derfor anbefaler vi et spill på Monaco-seier til 1,78 i odds. Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 20.40.