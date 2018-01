Det ble ingen Alexis Sánchez for Manchester City. Kanskje blir pengene brukt på brasilianske Fred istedenfor.

Britiske Daily Mail hevder i hvert fall å vite at så er tilfellet.

Tabloidavisen skriver at Sjakhtar Donetsk-spilleren er identifisert som arvtageren til Fernandinho (32), som også han ble hentet fra den ukrainske klubben i sin tid.

Manager Pep Guardiola skal etter sigende ha latt seg imponere stort over 24 år gamle Fred da Manchester City og Sjakhtar møttes i Champions League tidligere i sesongen, og nå skal spanjolen stå klar med sjekkheftet til klubbens styrtrike eiere.

Overgangssummen? 50 millioner pund, skriver Daily Mail, eller omkring 550 millioner kroner, og hevder at overgangen trolig kommer til å være i boks før januarvinduet stenger.

Det vil i så fall bli den - enn så lenge - siste av mange overganger dette vintervinduet. Ved endt mandag hadde Premier League-klubbene vært involvert i 60 overganger bare i januar, ifølge samme avis, og selv om de fleste har dreid seg om mindre overganger og lån til lavere divisjoner, har det også skjedd noen store utskiftninger.

Alexis Sánchez og Henrik Mkhitaryan har byttet klubb. Southampton mistet sin beste forsvarer til Liverpool, som selv måtte se Philippe Coutinho forlate klubben til fordel for spanske Barcelona.

– Helt ville vesten, skriver Martin Samuel for Daily Mail.

Samuel tror det har å gjøre med at klubber vil kjøpe seg ut av trøbbel eller tilbake i konkurranse igjen, og det er TV 2-kommentator Øyvind Alsaker enig i. Han peker på Manchester Citys dominans som en av årsakene til overgangsbonanzaen.

– Det skaper en panikk hos de andre lagene, for er du José Mourinho, Antonio Conte eller Jürgen Klopp kan du ikke slå deg til ro med å være 12, 15 og 18 poeng bak halvveis i sesongen. Det er en erkjennelse de må ta innover seg, og tida er avgjørende, sier kommentatoren til VG.

Det spørs om Fred blir City-klar før overgangsvinduet stenger, men han blir uansett ikke klar til ligacupsemifinalen mot Bristol. Den spiller Manchester City tirsdag kveld, og blåtrøyene har 2-1 å gå på etter seieren for to uker siden.

Championship-laget tok ledelsen og hadde et råsterkt 1-1-resultat halvveis i lommen da en Sergio Agüero-scoring senket dem på overtid. Likevel trenger de fortsatt «bare» en 1-0-seier for å ta seg videre her, noe som betyr at Manchester City neppe vil hvile for mange nøkkelspillere.

Manchester City burde selvfølgelig ta seg komfortabelt til finalen – selv uten skadeproblemene til Mendy (f), Delph (f), Kompany (f) og Jesus. Men de lyseblå gjestene har sluppet inn mål i fem strake kamper, og Bristol viste sist at de kan straffe dem, så vi tror begge lagene vil tegne seg på scoringslisten her.

Begge lag scorer til 1,85 i odds er vårt tips. Kampen ser du på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.