Hatem Ben Arfa er helt ute i kulden i Paris. Nå frykter bestevennen at utfrysningen går utover 30-åringens mentale helse.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Jeg er redd for at gamle demoner returnerer og at han knekker sammen. Jeg er bekymret hele tiden, sier Sylvain Idangar til L'Equipe.

Den tidligere tsjadiske landslagsspilleren spilte ungdomsfotball med Hatem Ben Arfa i Lyon, og er en nær venn av PSG-spilleren.

Les også: Landslagskapteinen vraket Neymar og Messi

Han frykter at mangelen på spilletid og tillt kan få alvorlige konsekvenser for Ben Arfa.

– Det som opprører meg mest i denne vanskelige perioden, er at når vi er på tomannshånd og han ikke forteller meg at alt ikke er bra, merker jeg så godt at alt ikke er bra, sier Idanger.

Advokat: – PSG bryter loven

Ben Arfa ble klar for PSG i fjor sommer, etter å ha herjet i Nice i 2015/16-sesongen. I PSG har ting imidlertid ikke gått Ben Arfas vei.

Da han ankom klubben fikk han tydelig beskjed om at han ikke er noen Messi, og i september ble Hatem Ben Arfa henvist til reservelaget.

– Han lider i stillhet. Følelsene tar overhånd, og han sier ingenting om seg selv, forteller Idanger.

Nå har Ben Arfa engasjert advokater for å ta hånd om situasjonen. De mener at PSG bryter reglene til det franske fotballforbundet (LFP) når spilleren ikke får trene på det nivået han har blitt lovet i kontrakten.

– Juridisk sett bryter de lovverket. Jeg har infortmert klubben på e-post at vi ikke aksepterer situasjonen, sa Ben Arfas advokat, Jean-Jacques Bertrand, til L'Equipe.

Les også: PSG-eieren mistenkt for bestikkelse

Ankomsten til Neymar og Kylian Mbappé har heller ikke hjulpet Ben Arfas muligheter til førstelagsspill. Førstnevnte soner riktignok karantene etter at han mistet hodet forrige helg, men Ben Arfa er ikke ventet å få sjansen mot gamleklubben Nice heller.

UVANLIG SYN: Her er en smilende Hatem Ben Arfa (i midten) sammen med PSG-kameratene på trening. 30-åringen er angivelig en populær mann i garderoben, men er helt ute i kulden hos PSG-ledelsen. Foto: Benoit Tessier , Reuters

PSG-trener Unai Emery uttalte i september at han ikke utelukket at Ben Arfa kunne returnere til førstelaget.

Likevel måtte 30-åringen fremdeles trene med andrelaget – som spiller kamper på fjerde nivå i Frankrike – selv når andre reserver ble hentet opp i landslagspausen.

– Halve laget er på landslagssamling og andre spillere har blitt kalt opp fra reservelaget for å fylle opp plasser. Det er åpenbart ikke antall spillere som er problemet, sier Bertrand.

Kommentar: Er det mulig å bli glad i dette laget?

PSG var involvert i en liknende situasjon i 2011. Da ble de beordret til å la spissen Peguy Luyindula trene med førstelaget igjen. Nå vil Ben Arfas advokat gå videre med saken om ikke PSG går med på kravene.

– Vi krever at klubben respekterer forpliktelsene sine. Arbeidsvilkårene til Hatem har helt klart blitt dårligere, sier Jean-Jacques Bertrand.

Neymar likte ikke å bli sparket ned:

VGs tips:

Pariserne har sikret seg en fire poengs ledelse med 8-2-0-flyt på ti åpningskamper i Ligue 1. I søndagens pulserende bortematch mot Marseille sikret PSG det ene poenget tre minutter på overtid – der Cavani berget poeng i en dramatisk kamp.

Denne matchen er fremskutt for at PSG skal få rikelig med hvile til tirsdagens Champions League-duell hjemme mot Anderlecht. Til kveldens kamp må vertene unnvære Thiago Motta (mb) og utestengte Neymar (a). Thomas Meunier (f) er med i troppen, men har skavanker.

Nice har så langt ikke klart å følge opp den gode fjorårssesongen som endte med tredjeplass. For ti poeng på ti åpningskamper i høst svinger det ikke av. Og nå har laget gått på fire strake tap i alle turneringer.

Fra 1-2-hjemmetapet for Racing Strasbourg sist er Adrien Tameze (mb) og Mario Balotelli (a) tilbake.

Vi tror det blir noen mål i denne kampen - selv uten Neymar. Et hjemmespill på 0-2-handikapp til 2.10 i odds kan vurderes. Likeså at Edinson Cavani lager to mål eller mer til 2,30 i odds. Men vi ender opp med et mer nøkternt forslag på hjemmeseier med et 0-1-handikapp til 1,44 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasport 1 sender kampen.