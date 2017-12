Hevder Arsenal har satt januar-pris for Alexis Sánchez

Arsenal skal være bekymret for holdningene til Alexis Sánchez (29).

Ifølge Daily Mail begynner både spillere og medlemmer av støtteapparatet å stille spørsmål ved chilenerens holdninger og hvor mye han faktisk bryr seg om klubbens prestasjoner når han selv er på utgående kontrakt.

Forventningen har hittil vært at Sánchez blir værende i Arsenal helt til kontrakten går ut til sommeren, for så å signere for Manchester City uten at gamleklubben får noen overgangssum i retur.

Men nå kan Arsenal-stjernen forsvinne raskere enn forventet, skal man tro Daily Mail. De skal ha avslått et bud på 60 millioner pund fra Manchester City i sommer, men skal nå være villige til å slippe spilleren for en langt lavere pris.

Avisen skriver at Arsenal skal være villige til å høre på bud på 35 millioner pund.

– Med mindre noe utrolig skjer

Manchester City og PSG er de to klubbene som kobles sterkest til Sánchez. Sistnevnte skal være interessert i å inkludere tyskeren Julian Draxler i en eventuell overgang, hevder Daily Mail.

Ifølge London Evening Standard er Manchester City forberedt på å vente til sommeren med å sikre seg Sánchez, men klubben vil angivelig sette inn støtet allerede i januar dersom de ser at PSG prøver å signere spilleren.

Arsène Wenger hevdet for en måned siden at det er svært usannsynlig at Sánchez eller Mesut Özil, som også er på utgående kontrakt, forlater Arsenal i januar.

– I mitt hode blir de værende til sesongslutt. Med mindre noe utrolig skjer, kan jeg ikke se hvorfor det skulle endre seg, sa franskmannen ifølge Telegraph.

VGs tips: Arsenal snubler

Tre uavgjort på de fire siste Premier League-kampene har ført til at Arsenal har blitt passert av alle de andre antatte topplagene. Dermed er tre poeng borte mot Crystal Palace helt nødvendig for å henge med i kampen om Champions League-plass.

De møter et Crystal Palace-lag som begynner å se solid ut. Roy Hodgsons menn står med åtte strake kamper uten seier i ligaen, inkludert to seirer på de tre siste. På hjemmebane har de faktisk ikke tapt siden starten av november mot Tottenham.

Crystal Palace sjokkerte Arsenal sist lagene møttes, ved å vinne hele 3-0 på Selhurst Park. Wengers menn har bare vunnet to av ni bortekamper denne sesongen, og vi ser for oss at de kan snuble her, ikke minst fordi troppen fremstår sårbar i et så tett kampprogram.

Vi anbefaler derfor et uavgjortspill til 3,45 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.