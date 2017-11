Hege Riise tror LSK kan overraske mot Manchester City

Manchester City har med seg 17 folk til Norge bare i støtteapparatet. Kveldens motstander LSK har kun 17 spillere i troppen.

– Det er en annen verden enn det vi driver med daglig. Det er en profesjonalitet vi ikke er i nærheten av, sier LSK Kvinner-trener Hege Riise.

Klokken 18.30 møter hennes elleve utvalgte stjernene fra Manchester City åttedelsfinalen i Champions League hjemme på Åråsen.

Selv om serievinner LSK er helt i front av klubbene i Norge på mye, både sportslig og utenomsportslig, er veien veldig lang opp til den engelske toppklubben. I alle fall utenfor banen.

På banen mener likevel Riise de har en mulighet.

– De er i utgangspunktet favoritter, men samtidig har vi nøktern optimisme, sier hun.

Treneren mener LSKs sjanse ligger i et et godt, kollektivt forsvarsspill, gode brudd og å utnytte at Manchester City har temposvake midtstoppere. Hun nevner at «angrep er det beste forsvar», men har likevel ett hovedmål for torsdagens kamp: å holde nullen.

Hvis LSK greier å unngå baklengs hjemme, tror Riise de kan skape nok trøbbel borte i Manchester til at CL-avansement er innenfor rekkevidde.

To forskjellige verdener

STOPP FØR FINALEN: Ada Stolsmo Hegerberg (i sort jakke) og Lyon kunne i vår juble etter å ha slått Manchester City i CL-semifinalen. Foto: Jeff Pachoud , AFP

Hvis Norges beste tar seg videre til kvartfinalen på bekostning av Manchester City, må det kunne betegnes som en skrell. I alle fall om man ser på de økonomiske musklene.

For mens LSK hadde et budsjett på rundt åtte millioner kroner i 2017, noe som er mye i norsk målestokk, har Manchester City oljemilliardæren Mansour bin Zayed Al Nahyan i ryggen.

I 2014 ble også kvinnelaget, som til da spilte i engelsk amatørliga, en del av samme organisasjon som herrene. Da kom også pengene og profesjonaliteten, og de kjøpte seg plass i Superligaen.

Nå deler kvinnelaget treningsfasiliteter med herrene, og de spiller på klubbens akademistadion med plass til 7000 tilskuere. Spillerne, som ifølge engelske medier tjener opp til 80.000 pund (rundt 850.000 norske kroner) i året, er helttidsproffer og verdensstjerner.

For å illustrere poenget påpeker Riise at Manchester City har med seg 17 personer i støtteapparatet i Norge. LSK hadde med åtte til Danmark i forrige runde, noe som er fem mer enn de som regel har i Toppserien.

Hverdagen er rett og slett en helt annen, forteller Maren Mjelde.

Den norske landslagskapteinen spiller for Chelsea, Citys største rival i England. Etter fire serierunder har begge klubbene tolv poeng, og de har vært nummer én og to de siste årene.

– Det er en enorm forskjell. Spesielt i toppklubbene som oss, Arsenal og City. Vi bruker det samme som herrene, og det sier seg selv at alt er topp. Alt ligger til rette for at vi skal bli best mulig på alle måter, forteller hun til VG.

Det engelske fotballforbundet (FA) har bestemt at begge de to øverste kvinneligaene skal være profesjonelle fra 2019. Mjelde mener City har noe av æren for det.

– De gikk litt foran med satsingen og har dratt klubber som oss med seg. Nå er det flere og flere lag som satser, sier Mjelde.

Hun skryter av den jobben LSK gjør med ressursene de har, understreker at forskjellen på å engelsk profftilværelse og LSKs tilværelse, hvor klubben har forhandlet frem jobbfri for spillerne tirsdager og torsdager, er stor.

Tror LSK har en mulighet

NORSK HÅP: Landslagskaptein Maren Mjelde tror LSK kan ha en mulighet mot Manchester City. Hun håper i alle fall på norsk seier. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Kontrastene til tross, Mjelde ser ikke bort fra at LSK kan overraske Manchester City.

Hun vet allerede at de er godt forberedt, etter at hun ville gi landslagskollega Ingrid Moe Wold noen tips om motstanderen.

– De hadde allerede fanget opp de tipsene, så jeg vet at de er godt forberedt, forteller hun.

Hvis Riise, Wold og LSK tar seg videre til kvartfinalen, håper Mjelde å stå på motsatt halvdel.

Torsdag leverte hun én målgivende da Chelsea slo Rosengård 3-0 hjemme i første oppgjør, og hun tror de derfor bør ha en god mulighet til å gå videre.

– For min del hadde det vært kjekt å få spille Champions League i Norge, så det hadde vært kjekt om LSK kunne slå City over to kamper nå, sier hun på telefon fra London.

