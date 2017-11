Heerenveen-eksperter fullroser Ødegaard: – Aldri vært bedre

Martin Ødegaard (18) begynner å få mer og mer anerkjennelse i Heerenveen, forteller nederlandsk journalist.

– Han har aldri vært bedre for Heerenveen enn han er nå. Kampen hans mot Twente forrige helg er definivit hans beste i klubben. Han var veldig, veldig god. Nå tror jeg det kommer mye mer fra ham, sier Reon Boeringa, som dekker Heerenveen for magasinet Voetbal International, til VG.

Forrige helg scoret Ødegaard sitt første seriemål for sesongen. I 4-0-seieren over Twente skapte han også en rekke målsjanser som lagkameratene ikke klarte å utnytte.

Prestasjonen kronet en god periode for 18-åringen, som de siste ukene både har scoret for U21-landslaget, gjort comeback for A-landslaget og levert sin første Heerenveen-assist for sesongen.

Boeringa mener Ødegaard har skaffet seg en nøkkelposisjon på klubblaget.

– Han har virkelig tatt steg, og er mye bedre enn han var forrige sesong, da det var mye opp og ned. Nå har han blitt den tekniske lederen på laget. Han spiller en veldig viktig rolle og er definitivt Heerenveens viktigste spiller offensivt, sier journalisten.

Ny rolle

Journalisten Sander de Vries, som følger Heerenveen tett for lokalavisen Leeuwarder Courant, tror Ødegaard-fremgangen henger sammen med at han har fått en litt annerledes rolle på banen.

For mens han tidligere spilte som høyrekant i en 4-3-3-formasjon, ble Ødegaard brukt i en dypere og mer sentral rolle på midtbanen i en slags 4-4-2 under suksesskampen mot Twente.

– Han er en veldig smart spiller og får større innflytelse på spillet når han blir brukt mer sentralt på den måten. Han var briljant. Når han spiller slik, er han en av de aller beste spillerne i hele ligaen, sier De Vries til VG.

Ødegaard har bare notert seg for ett mål og én målgivende pasning på 12 seriekamper denne sesongen, men disse tallene forteller ikke hele historien, mener journalisten.

– Man må se på alle sjansene han skaper også. Lagkameratene utnytter ikke mulighetene godt nok, sier De Vries.

– Han har ofte blitt sviktet av lagkameratene. Det har vært et problem. Og det er et argument som taler for at Ødegaard har vært enda bedre enn statistikken tilsier, legger Boeringa til.

Lørdag kveld vil alle øyne være rettet mot Ødegaard. For mens Twente beskrives som «et av ligaens svakeste lag» av ekspertene VG har snakket med, har PEC Zwolle vært imponerende denne sesongen. Laget ligger på en overraskende fjerdeplass.

Men i det siste har det stoppet litt opp, med kun ett poeng på de to siste kampene og ingen scorede mål. Og Heerenveen, som før forrige helg hadde spilt seks kamper på rad uten seier (0-1-5), kommer til å være svært oppmuntret av 4-0-seieren sist.

